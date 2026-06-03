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Продажи новых электромобилей в России за пять месяцев выросли на 19% - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Продажи новых электромобилей в России за пять месяцев выросли на 19%
Продажи новых электромобилей в России за пять месяцев выросли на 19% - 03.06.2026, ПРАЙМ
Продажи новых электромобилей в России за пять месяцев выросли на 19%
Продажи новых электромобилей в России по итогам января-мая 2026 года выросли на 19% в годовом выражении и составили 4,46 тысячи единиц, сообщил Минпромторг РФ... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T14:16+0300
2026-06-03T14:16+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России по итогам января-мая 2026 года выросли на 19% в годовом выражении и составили 4,46 тысячи единиц, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Рынок новых электромобилей составил 4460 штук (+19% относительно аналогичного периода 2025 года – 3749 штук)", - говорится в сообщении. Министерство отмечает, что доля электромобилей, изготовленных в России, составила 51% против 20% в аналогичном периоде 2025 года.
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бизнес, россия, промышленность, рф, минпромторг, авто
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Минпромторг, Авто
14:16 03.06.2026
 
Продажи новых электромобилей в России за пять месяцев выросли на 19%

Минпромторг: продажи новых электромобилей в России по итогам января-мая выросли на 19%

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПокупка автомобиля
Покупка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России по итогам января-мая 2026 года выросли на 19% в годовом выражении и составили 4,46 тысячи единиц, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Рынок новых электромобилей составил 4460 штук (+19% относительно аналогичного периода 2025 года – 3749 штук)", - говорится в сообщении.
Министерство отмечает, что доля электромобилей, изготовленных в России, составила 51% против 20% в аналогичном периоде 2025 года.
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БизнесРОССИЯПромышленностьРФМинпромторгАвто
 
 
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