https://1prime.ru/20260603/mir-870449869.html

Доля карт "Мир" в общем объеме платежей в России превысила 75%

Доля карт "Мир" в общем объеме платежей в России превысила 75% - 03.06.2026, ПРАЙМ

Доля карт "Мир" в общем объеме платежей в России превысила 75%

Доля карт "Мир" в общем объеме платежей в России по итогам первого квартала превысила 75%, что показывает сокращение доли Visa и Mastercard в общем объеме,... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T12:58+0300

2026-06-03T12:58+0300

2026-06-03T12:58+0300

финансы

банки

россия

нспк

карта "мир"

https://cdnn.1prime.ru/img/83836/09/838360994_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_d8a442a80d84e759a7737968f324c0cc.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – ПРАЙМ. Доля карт "Мир" в общем объеме платежей в России по итогам первого квартала превысила 75%, что показывает сокращение доли Visa и Mastercard в общем объеме, заявил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин. "Если посмотреть на первый квартал 2026 года, то доля карты "Мир" в общем объеме карточных платежей уже превысила 75%. Это показывает не только рост востребованности карты "Мир" как средства платежа, но еще и показывает сокращение доли международных платежных систем в общем объеме", - сказал он в эфире ИС "Вести" на полях ПМЭФ. Дубынин также пояснил, что высвободившийся объем перераспределяется между национальными платежными средствами. "Таким образом происходит замещение тех самых инструментов, которые покинули страну", - добавил он. По его словам, карта "Мир", по-прежнему остается базовым инструментом безналичной оплаты для людей. К началу 2026 года было выпущено 476,5 миллиона карт "Мир", а доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам прошлого года составила 88%. На 1 мая текущего года в системе быстрых платежей было совершено 49, 1 миллиарда операций на общую сумму 259,7 триллиона рублей. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

https://1prime.ru/20260330/mir-868755640.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, нспк, карта "мир"