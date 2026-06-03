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Доля карт "Мир" в общем объеме платежей в России превысила 75% - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Доля карт "Мир" в общем объеме платежей в России превысила 75%
Доля карт "Мир" в общем объеме платежей в России превысила 75% - 03.06.2026, ПРАЙМ
Доля карт "Мир" в общем объеме платежей в России превысила 75%
Доля карт "Мир" в общем объеме платежей в России по итогам первого квартала превысила 75%, что показывает сокращение доли Visa и Mastercard в общем объеме,... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T12:58+0300
2026-06-03T12:58+0300
финансы
банки
россия
нспк
карта "мир"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – ПРАЙМ. Доля карт "Мир" в общем объеме платежей в России по итогам первого квартала превысила 75%, что показывает сокращение доли Visa и Mastercard в общем объеме, заявил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин. "Если посмотреть на первый квартал 2026 года, то доля карты "Мир" в общем объеме карточных платежей уже превысила 75%. Это показывает не только рост востребованности карты "Мир" как средства платежа, но еще и показывает сокращение доли международных платежных систем в общем объеме", - сказал он в эфире ИС "Вести" на полях ПМЭФ. Дубынин также пояснил, что высвободившийся объем перераспределяется между национальными платежными средствами. "Таким образом происходит замещение тех самых инструментов, которые покинули страну", - добавил он. По его словам, карта "Мир", по-прежнему остается базовым инструментом безналичной оплаты для людей. К началу 2026 года было выпущено 476,5 миллиона карт "Мир", а доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам прошлого года составила 88%. На 1 мая текущего года в системе быстрых платежей было совершено 49, 1 миллиарда операций на общую сумму 259,7 триллиона рублей. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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финансы, банки, россия, нспк, карта "мир"
Финансы, Банки, РОССИЯ, НСПК, карта "Мир"
12:58 03.06.2026
 
Доля карт "Мир" в общем объеме платежей в России превысила 75%

Глава НСПК Дубынин: доля карт "Мир" в общем объеме платежей в России превысила 75%

© РИА Новости . Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарты "Мир" за рубежом
Карты Мир за рубежом - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Игорь Егоров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – ПРАЙМ. Доля карт "Мир" в общем объеме платежей в России по итогам первого квартала превысила 75%, что показывает сокращение доли Visa и Mastercard в общем объеме, заявил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.
"Если посмотреть на первый квартал 2026 года, то доля карты "Мир" в общем объеме карточных платежей уже превысила 75%. Это показывает не только рост востребованности карты "Мир" как средства платежа, но еще и показывает сокращение доли международных платежных систем в общем объеме", - сказал он в эфире ИС "Вести" на полях ПМЭФ.
Дубынин также пояснил, что высвободившийся объем перераспределяется между национальными платежными средствами. "Таким образом происходит замещение тех самых инструментов, которые покинули страну", - добавил он.
По его словам, карта "Мир", по-прежнему остается базовым инструментом безналичной оплаты для людей.
К началу 2026 года было выпущено 476,5 миллиона карт "Мир", а доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам прошлого года составила 88%. На 1 мая текущего года в системе быстрых платежей было совершено 49, 1 миллиарда операций на общую сумму 259,7 триллиона рублей.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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