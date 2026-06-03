Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть подорожала на 2% на сохранении опасений вокруг Ирана - 03.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260603/neft-870453843.html
Нефть подорожала на 2% на сохранении опасений вокруг Ирана
Нефть подорожала на 2% на сохранении опасений вокруг Ирана - 03.06.2026, ПРАЙМ
Нефть подорожала на 2% на сохранении опасений вокруг Ирана
Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются на 2%, инвесторы обеспокоены перспективами ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T14:41+0300
2026-06-03T14:41+0300
нефть
рынок
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
rabobank
https://cdnn.1prime.ru/img/83258/70/832587020_0:343:3031:2048_1920x0_80_0_0_8b4a20eb2a7fa4b43e2cf8b1bb7a1927.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются на 2%, инвесторы обеспокоены перспективами ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.30 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,13% относительно предыдущего закрытия - до 98,04 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI - на 2,12%, до 95,75 доллара. Нефтяные цены поднимаются третий день подряд, за это время котировки выросли в пределах примерно 10%, возвращаясь к психологической отметке в 100 долларов за баррель после падения в конце мая. Ранее в среду американский президент Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести встречу с верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи. Также Трамп добавил, что в наземной операции Соединенных Штатов против Ирана нет необходимости. При этом он отметил, что работа над мирным соглашением с Ираном продолжится, но если сделка не состоится, "это тоже нормально". "В настоящее время ситуация характеризуется неопределенностью, но шансы на заключение убедительного мирного соглашения остаются низкими до тех пор, пока не будет достигнута договоренность по вопросам высокообогащенного урана Ирана, самого Ормузского пролива и Ливана", - сказала агентству Блумберг энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмит (Florence Schmit). Инвесторы также будут оценивать еженедельную статистику по запасам нефти в США, которая будет опубликована позднее в среду. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 29 мая снизились на 4 миллиона баррелей после снижения на 3,3 миллиона неделей ранее. В то же время Американский институт нефти (API) в ночь на среду сообщил, что, по его оценке, коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 6,75 миллиона баррелей, а вот запасы бензина - выросли на 3,45 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/20260602/neft-870423555.html
иран
сша
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83258/70/832587020_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_809599d340ce012df7b3c0928d6d8468.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, rabobank
Нефть, Рынок, ИРАН, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Rabobank
14:41 03.06.2026
 
Нефть подорожала на 2% на сохранении опасений вокруг Ирана

Мировые цены на нефть поднялись на 2% из-за опасений вокруг ситуации на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются на 2%, инвесторы обеспокоены перспективами ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.30 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,13% относительно предыдущего закрытия - до 98,04 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI - на 2,12%, до 95,75 доллара.
Нефтяные цены поднимаются третий день подряд, за это время котировки выросли в пределах примерно 10%, возвращаясь к психологической отметке в 100 долларов за баррель после падения в конце мая.
Ранее в среду американский президент Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести встречу с верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи. Также Трамп добавил, что в наземной операции Соединенных Штатов против Ирана нет необходимости. При этом он отметил, что работа над мирным соглашением с Ираном продолжится, но если сделка не состоится, "это тоже нормально".
"В настоящее время ситуация характеризуется неопределенностью, но шансы на заключение убедительного мирного соглашения остаются низкими до тех пор, пока не будет достигнута договоренность по вопросам высокообогащенного урана Ирана, самого Ормузского пролива и Ливана", - сказала агентству Блумберг энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмит (Florence Schmit).
Инвесторы также будут оценивать еженедельную статистику по запасам нефти в США, которая будет опубликована позднее в среду. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 29 мая снизились на 4 миллиона баррелей после снижения на 3,3 миллиона неделей ранее.
В то же время Американский институт нефти (API) в ночь на среду сообщил, что, по его оценке, коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 6,75 миллиона баррелей, а вот запасы бензина - выросли на 3,45 миллиона баррелей.
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
США хотят прекратить продление лицензий на поставки нефти из России
Вчера, 17:49
 
НефтьРынокИРАНСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКДональд ТрампRabobank
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала