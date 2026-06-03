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Нефть подорожала на 2% на сохранении опасений вокруг Ирана

Нефть подорожала на 2% на сохранении опасений вокруг Ирана - 03.06.2026, ПРАЙМ

Нефть подорожала на 2% на сохранении опасений вокруг Ирана

Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются на 2%, инвесторы обеспокоены перспективами ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T14:41+0300

2026-06-03T14:41+0300

2026-06-03T14:41+0300

нефть

рынок

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сша

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются на 2%, инвесторы обеспокоены перспективами ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.30 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,13% относительно предыдущего закрытия - до 98,04 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI - на 2,12%, до 95,75 доллара. Нефтяные цены поднимаются третий день подряд, за это время котировки выросли в пределах примерно 10%, возвращаясь к психологической отметке в 100 долларов за баррель после падения в конце мая. Ранее в среду американский президент Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести встречу с верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи. Также Трамп добавил, что в наземной операции Соединенных Штатов против Ирана нет необходимости. При этом он отметил, что работа над мирным соглашением с Ираном продолжится, но если сделка не состоится, "это тоже нормально". "В настоящее время ситуация характеризуется неопределенностью, но шансы на заключение убедительного мирного соглашения остаются низкими до тех пор, пока не будет достигнута договоренность по вопросам высокообогащенного урана Ирана, самого Ормузского пролива и Ливана", - сказала агентству Блумберг энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмит (Florence Schmit). Инвесторы также будут оценивать еженедельную статистику по запасам нефти в США, которая будет опубликована позднее в среду. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 29 мая снизились на 4 миллиона баррелей после снижения на 3,3 миллиона неделей ранее. В то же время Американский институт нефти (API) в ночь на среду сообщил, что, по его оценке, коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 6,75 миллиона баррелей, а вот запасы бензина - выросли на 3,45 миллиона баррелей.

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нефть, рынок, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, rabobank