https://1prime.ru/20260603/opek-870434829.html

Эксперты: ОПЕК+ продолжит повышение предельного уровня добычи нефти на июль

Эксперты: ОПЕК+ продолжит повышение предельного уровня добычи нефти на июль - 03.06.2026, ПРАЙМ

Эксперты: ОПЕК+ продолжит повышение предельного уровня добычи нефти на июль

Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман) на серии встреч в воскресенье, вероятно, продолжат повышение предельного... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T02:47+0300

2026-06-03T02:47+0300

2026-06-03T02:47+0300

энергетика

нефть

экономика

саудовская аравия

ирак

кувейт

игорь юшков

опек

фонд национальной энергетической безопасности

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870434829.jpg?1780444033

МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман) на серии встреч в воскресенье, вероятно, продолжат повышение предельного уровня добычи нефти на июль, однако фактический эффект для рынка будет ограниченным из-за проблем с вывозом нефти из стран Персидского залива, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Никаких сенсаций ждать не приходится. Почти наверняка квоты на июль будут вновь повышены в пределах до 100 тысяч баррелей в сутки", - сказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. В воскресенье, 7 июня, пройдет серия встреч участников ОПЕК+: семи стран с добровольными ограничениями, министерского мониторингового комитета и всех глав делегаций альянса. По словам Белогорьева, с учетом выхода ОАЭ из ОПЕК+ речь может идти о повышении примерно на 188 тысяч баррелей в сутки. Такими же шагами ОПЕК+ пока, скорее всего, будет двигаться и дальше, считает эксперт. По его мнению, с точки зрения воздействия на рынок эта серия встреч будет носить "довольно проходной характер", поскольку в условиях острого дефицита и ограничений на отгрузки из Персидского залива обсуждение квот выглядит скорее символическим. Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков также ожидает повышения квот, но, по его оценке, большинство стран сейчас не смогут воспользоваться их расширением: для ближневосточных производителей ограничителем стала не квота, а возможность вывоза нефти, а Россия уже долгое время добывает ниже разрешенного уровня. Замгендиректора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Александр Фролов считает, что из-за ближневосточного кризиса нетто-дефицит нефти в мире составляет порядка 6-8 миллионов баррелей в сутки, и, по оценкам, до конца лета, даже если сегодня откроется Ормузский пролив, восстановить поставки в полном объеме будет невозможно чисто физически. При этом, по словам независимого эксперта по энергетике Кирилла Родионова, геополитический фон и высокие цены на нефть позволяют альянсу повышать квоты без немедленного риска сильного снижения котировок, добиваясь наперед их комфортного уровня. В начале мая семь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились увеличить квоты на июнь на 188 тысяч баррелей в сутки. Они встречаются ежемесячно, чтобы обсудить уровень добычи на следующий месяц в рамках выхода из добровольных ограничений.

саудовская аравия

ирак

кувейт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, саудовская аравия, ирак, кувейт, игорь юшков, опек, фонд национальной энергетической безопасности