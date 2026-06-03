"Жест протеста": в Польше решились на дерзкий шаг из-за действий Зеленского
Жители Хелма и Пшемысля предложили вернуть Киеву полученные от него звания обратно
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Граждане польских городов Хелма и Пшемысля предложили вернуть Украине звания "Городов-спасителей", которые ранее были переданы им в знак признания их помощи.
"Мы получаем вопросы от жителей и журналистов о том, следует ли городам в данной ситуации вернуть обратно звание "Город-спаситель" — жест протеста и способ привлечь международное внимание к произошедшему", — говорится в совместном заявлении мэра Хелма Якуба Банашека и мэра Пшемысля Войцеха Бакуна в соцсети Facebook*.
"Мы получаем вопросы от жителей и журналистов о том, следует ли городам в данной ситуации вернуть обратно звание "Город-спаситель" — жест протеста и способ привлечь международное внимание к произошедшему", — говорится в совместном заявлении мэра Хелма Якуба Банашека и мэра Пшемысля Войцеха Бакуна в соцсети Facebook*.
В заявлении подчеркивается, что подобные награды обретают смысл лишь тогда, когда они основываются на искренности, правдивости и взаимоуважении.
"Именно такой и была наша помощь – искренней, честной и бескорыстной", — добавили мэры.
Недавно Зеленский принял решение о присвоении названия "Имени героев УПА**" для Отдельного центра специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. В ответ на это президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей польской награды — ордена Белого орла.
"Именно такой и была наша помощь – искренней, честной и бескорыстной", — добавили мэры.
Недавно Зеленский принял решение о присвоении названия "Имени героев УПА**" для Отдельного центра специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. В ответ на это президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей польской награды — ордена Белого орла.
Украинская повстанческая армия (УПА, запрещенная в России экстремистская организация), являвшаяся вооруженным крылом ОУН, сражалась против советских войск и сотрудничала с нацистами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН-УПА есть множество преступлений, включая Волынскую резню — массовые убийства польского населения в Волыни в 1943 году. Также зверски были убиты тысячи украинцев, которые отказывались сотрудничать с националистами.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Запрещенная в России террористическая организация.