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"Жест протеста": в Польше решились на дерзкий шаг из-за действий Зеленского - 03.06.2026, ПРАЙМ
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"Жест протеста": в Польше решились на дерзкий шаг из-за действий Зеленского
"Жест протеста": в Польше решились на дерзкий шаг из-за действий Зеленского - 03.06.2026, ПРАЙМ
"Жест протеста": в Польше решились на дерзкий шаг из-за действий Зеленского
Граждане польских городов Хелма и Пшемысля предложили вернуть Украине звания "Городов-спасителей", которые ранее были переданы им в знак признания их помощи."Мы | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T06:31+0300
2026-06-03T06:31+0300
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Граждане польских городов Хелма и Пшемысля предложили вернуть Украине звания "Городов-спасителей", которые ранее были переданы им в знак признания их помощи."Мы получаем вопросы от жителей и журналистов о том, следует ли городам в данной ситуации вернуть обратно звание "Город-спаситель" — жест протеста и способ привлечь международное внимание к произошедшему", — говорится в совместном заявлении мэра Хелма Якуба Банашека и мэра Пшемысля Войцеха Бакуна в соцсети Facebook*.В заявлении подчеркивается, что подобные награды обретают смысл лишь тогда, когда они основываются на искренности, правдивости и взаимоуважении."Именно такой и была наша помощь – искренней, честной и бескорыстной", — добавили мэры.Недавно Зеленский принял решение о присвоении названия "Имени героев УПА**" для Отдельного центра специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. В ответ на это президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей польской награды — ордена Белого орла.Украинская повстанческая армия (УПА, запрещенная в России экстремистская организация), являвшаяся вооруженным крылом ОУН, сражалась против советских войск и сотрудничала с нацистами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН-УПА есть множество преступлений, включая Волынскую резню — массовые убийства польского населения в Волыни в 1943 году. Также зверски были убиты тысячи украинцев, которые отказывались сотрудничать с националистами.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Запрещенная в России террористическая организация.
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общество , украина, польша, кароль навроцкий, всу, facebook, meta
Общество , УКРАИНА, ПОЛЬША, Кароль Навроцкий, ВСУ, Facebook, Meta
06:31 03.06.2026
 
"Жест протеста": в Польше решились на дерзкий шаг из-за действий Зеленского

Жители Хелма и Пшемысля предложили вернуть Киеву полученные от него звания обратно

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Граждане польских городов Хелма и Пшемысля предложили вернуть Украине звания "Городов-спасителей", которые ранее были переданы им в знак признания их помощи.

"Мы получаем вопросы от жителей и журналистов о том, следует ли городам в данной ситуации вернуть обратно звание "Город-спаситель" — жест протеста и способ привлечь международное внимание к произошедшему", — говорится в совместном заявлении мэра Хелма Якуба Банашека и мэра Пшемысля Войцеха Бакуна в соцсети Facebook*.
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В заявлении подчеркивается, что подобные награды обретают смысл лишь тогда, когда они основываются на искренности, правдивости и взаимоуважении.

"Именно такой и была наша помощь – искренней, честной и бескорыстной", — добавили мэры.

Недавно Зеленский принял решение о присвоении названия "Имени героев УПА**" для Отдельного центра специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. В ответ на это президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей польской награды — ордена Белого орла.
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Украинская повстанческая армия (УПА, запрещенная в России экстремистская организация), являвшаяся вооруженным крылом ОУН, сражалась против советских войск и сотрудничала с нацистами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН-УПА есть множество преступлений, включая Волынскую резню — массовые убийства польского населения в Волыни в 1943 году. Также зверски были убиты тысячи украинцев, которые отказывались сотрудничать с националистами.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Запрещенная в России террористическая организация.
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ОбществоУКРАИНАПОЛЬШАКароль НавроцкийВСУFacebookMeta
 
 
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