https://1prime.ru/20260603/polsha-870437006.html

"Жест протеста": в Польше решились на дерзкий шаг из-за действий Зеленского

"Жест протеста": в Польше решились на дерзкий шаг из-за действий Зеленского - 03.06.2026, ПРАЙМ

"Жест протеста": в Польше решились на дерзкий шаг из-за действий Зеленского

Граждане польских городов Хелма и Пшемысля предложили вернуть Украине звания "Городов-спасителей", которые ранее были переданы им в знак признания их помощи."Мы | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T06:31+0300

2026-06-03T06:31+0300

2026-06-03T06:31+0300

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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Граждане польских городов Хелма и Пшемысля предложили вернуть Украине звания "Городов-спасителей", которые ранее были переданы им в знак признания их помощи."Мы получаем вопросы от жителей и журналистов о том, следует ли городам в данной ситуации вернуть обратно звание "Город-спаситель" — жест протеста и способ привлечь международное внимание к произошедшему", — говорится в совместном заявлении мэра Хелма Якуба Банашека и мэра Пшемысля Войцеха Бакуна в соцсети Facebook*.В заявлении подчеркивается, что подобные награды обретают смысл лишь тогда, когда они основываются на искренности, правдивости и взаимоуважении."Именно такой и была наша помощь – искренней, честной и бескорыстной", — добавили мэры.Недавно Зеленский принял решение о присвоении названия "Имени героев УПА**" для Отдельного центра специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. В ответ на это президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей польской награды — ордена Белого орла.Украинская повстанческая армия (УПА, запрещенная в России экстремистская организация), являвшаяся вооруженным крылом ОУН, сражалась против советских войск и сотрудничала с нацистами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН-УПА есть множество преступлений, включая Волынскую резню — массовые убийства польского населения в Волыни в 1943 году. Также зверски были убиты тысячи украинцев, которые отказывались сотрудничать с националистами.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Запрещенная в России террористическая организация.

https://1prime.ru/20260531/zelenskiy-870356789.html

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общество , украина, польша, кароль навроцкий, всу, facebook, meta