https://1prime.ru/20260603/polsha-870438756.html

В Польше обратились к украинцам после недавнего решения Зеленского

В Польше обратились к украинцам после недавнего решения Зеленского - 03.06.2026, ПРАЙМ

В Польше обратились к украинцам после недавнего решения Зеленского

Польское правительство отвергает шантаж со стороны украинских властей и выражает нежелание видеть украинцев на своей территории, заявил член Сейма от партии... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T07:44+0300

2026-06-03T07:44+0300

2026-06-03T07:44+0300

общество

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польша

киев

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сейм

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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Польское правительство отвергает шантаж со стороны украинских властей и выражает нежелание видеть украинцев на своей территории, заявил член Сейма от партии "Право и справедливость" Казимеж Смолиньский на платформе X."Украинцам, которые угрожают никогда больше не приезжать в Польшу после того, как у Зеленского отберут орден Белого Орла, я спокойно отвечаю — тогда не приезжайте", — написал он, комментируя недовольство Киева.Недавно Зеленский присвоил название "Имени героев УПА*" Отдельному центру специальных операций "Север" украинских сил. В ответ на это президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского престижной польской награды — ордена Белого Орла.Украинская повстанческая армия (УПА*), которая являлась военным подразделением ОУН-УПА*, сражалась против советских сил, сотрудничая с нацистами в период Великой Отечественной войны. Эта организация несёт ответственность за множество преступлений, включая Волынскую резню — массовые репрессии против польского населения в Волыни в 1943 году, где также погибли тысячи украинцев, не поддерживающих националистов. * Запрещенная в России террористическая организация.

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общество , мировая экономика, польша, киев, кароль навроцкий, сейм