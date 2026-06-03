В Польше обратились к украинцам после недавнего решения Зеленского
Депутат Сейма Смолиньский попросил украинцев не приезжать в Польшу
Польский флаг, Варшава. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Польское правительство отвергает шантаж со стороны украинских властей и выражает нежелание видеть украинцев на своей территории, заявил член Сейма от партии "Право и справедливость" Казимеж Смолиньский на платформе X.
"Украинцам, которые угрожают никогда больше не приезжать в Польшу после того, как у Зеленского отберут орден Белого Орла, я спокойно отвечаю — тогда не приезжайте", — написал он, комментируя недовольство Киева.
"Украинцам, которые угрожают никогда больше не приезжать в Польшу после того, как у Зеленского отберут орден Белого Орла, я спокойно отвечаю — тогда не приезжайте", — написал он, комментируя недовольство Киева.
Недавно Зеленский присвоил название "Имени героев УПА*" Отдельному центру специальных операций "Север" украинских сил. В ответ на это президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского престижной польской награды — ордена Белого Орла.
Украинская повстанческая армия (УПА*), которая являлась военным подразделением ОУН-УПА*, сражалась против советских сил, сотрудничая с нацистами в период Великой Отечественной войны. Эта организация несёт ответственность за множество преступлений, включая Волынскую резню — массовые репрессии против польского населения в Волыни в 1943 году, где также погибли тысячи украинцев, не поддерживающих националистов.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Украинская повстанческая армия (УПА*), которая являлась военным подразделением ОУН-УПА*, сражалась против советских сил, сотрудничая с нацистами в период Великой Отечественной войны. Эта организация несёт ответственность за множество преступлений, включая Волынскую резню — массовые репрессии против польского населения в Волыни в 1943 году, где также погибли тысячи украинцев, не поддерживающих националистов.
* Запрещенная в России террористическая организация.