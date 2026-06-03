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В Польше обратились к украинцам после недавнего решения Зеленского - 03.06.2026, ПРАЙМ
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В Польше обратились к украинцам после недавнего решения Зеленского
В Польше обратились к украинцам после недавнего решения Зеленского - 03.06.2026, ПРАЙМ
В Польше обратились к украинцам после недавнего решения Зеленского
Польское правительство отвергает шантаж со стороны украинских властей и выражает нежелание видеть украинцев на своей территории, заявил член Сейма от партии... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T07:44+0300
2026-06-03T07:44+0300
общество
мировая экономика
польша
киев
кароль навроцкий
сейм
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Польское правительство отвергает шантаж со стороны украинских властей и выражает нежелание видеть украинцев на своей территории, заявил член Сейма от партии "Право и справедливость" Казимеж Смолиньский на платформе X."Украинцам, которые угрожают никогда больше не приезжать в Польшу после того, как у Зеленского отберут орден Белого Орла, я спокойно отвечаю — тогда не приезжайте", — написал он, комментируя недовольство Киева.Недавно Зеленский присвоил название "Имени героев УПА*" Отдельному центру специальных операций "Север" украинских сил. В ответ на это президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского престижной польской награды — ордена Белого Орла.Украинская повстанческая армия (УПА*), которая являлась военным подразделением ОУН-УПА*, сражалась против советских сил, сотрудничая с нацистами в период Великой Отечественной войны. Эта организация несёт ответственность за множество преступлений, включая Волынскую резню — массовые репрессии против польского населения в Волыни в 1943 году, где также погибли тысячи украинцев, не поддерживающих националистов. * Запрещенная в России террористическая организация.
https://1prime.ru/20260603/polsha-870437006.html
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общество , мировая экономика, польша, киев, кароль навроцкий, сейм
Общество , Мировая экономика, ПОЛЬША, Киев, Кароль Навроцкий, Сейм
07:44 03.06.2026
 
В Польше обратились к украинцам после недавнего решения Зеленского

Депутат Сейма Смолиньский попросил украинцев не приезжать в Польшу

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
Польский флаг, Варшава. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Польское правительство отвергает шантаж со стороны украинских властей и выражает нежелание видеть украинцев на своей территории, заявил член Сейма от партии "Право и справедливость" Казимеж Смолиньский на платформе X.

"Украинцам, которые угрожают никогда больше не приезжать в Польшу после того, как у Зеленского отберут орден Белого Орла, я спокойно отвечаю — тогда не приезжайте", — написал он, комментируя недовольство Киева.
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
"Жест протеста": в Польше решились на дерзкий шаг из-за действий Зеленского
06:31
Недавно Зеленский присвоил название "Имени героев УПА*" Отдельному центру специальных операций "Север" украинских сил. В ответ на это президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского престижной польской награды — ордена Белого Орла.

Украинская повстанческая армия (УПА*), которая являлась военным подразделением ОУН-УПА*, сражалась против советских сил, сотрудничая с нацистами в период Великой Отечественной войны. Эта организация несёт ответственность за множество преступлений, включая Волынскую резню — массовые репрессии против польского населения в Волыни в 1943 году, где также погибли тысячи украинцев, не поддерживающих националистов.

* Запрещенная в России террористическая организация.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
"Неслыханный скандал": в Польше пригрозили Зеленскому жесткими мерами
31 мая, 07:26
 
ОбществоМировая экономикаПОЛЬШАКиевКароль НавроцкийСейм
 
 
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