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В Приморье экс-глава стройфирмы получил условный срок за мошенничество

В Приморье экс-глава стройфирмы получил условный срок за мошенничество - 03.06.2026, ПРАЙМ

В Приморье экс-глава стройфирмы получил условный срок за мошенничество

Бывший руководитель строительной организации ООО "Гринвилль" из Хабаровска, похитивший 432 миллиона рублей у дольщиков, получил 4 года лишения свободы условно,... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T04:23+0300

2026-06-03T04:23+0300

2026-06-03T04:23+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн – ПРАЙМ. Бывший руководитель строительной организации ООО "Гринвилль" из Хабаровска, похитивший 432 миллиона рублей у дольщиков, получил 4 года лишения свободы условно, сообщает прокуратура Приморья. Судом установлено, что с 2017 по 2020 год фигурант, являясь руководителем организации, создал видимость высоких темпов строительства 5 многоквартирных домов в селе Тополево Хабаровского района и начал привлечение денежных средств граждан. При этом осужденный не собирался выполнять обязательства перед дольщиками, тем самым похитив у них более 432 миллионов рублей. "Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом 800 тысяч рублей... наказание (следует – ред.) считать условным с испытательным сроком на 5 лет", – сообщили в прокуратуре Хабаровского края. В ведомстве отметили, что приговор в отношении 51-летнего бывшего руководителя ООО "Гринвилль" вынесен по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как стало известно РИА Новости из материалов картотеки арбитражных дел Хабаровского края, в данный момент ООО "Гринвилль" признано банкротом.

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недвижимость, бизнес, финансы, хабаровский край, хабаровск, приморье