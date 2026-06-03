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В Приморье экс-глава стройфирмы получил условный срок за мошенничество - 03.06.2026, ПРАЙМ
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В Приморье экс-глава стройфирмы получил условный срок за мошенничество
В Приморье экс-глава стройфирмы получил условный срок за мошенничество - 03.06.2026, ПРАЙМ
В Приморье экс-глава стройфирмы получил условный срок за мошенничество
Бывший руководитель строительной организации ООО "Гринвилль" из Хабаровска, похитивший 432 миллиона рублей у дольщиков, получил 4 года лишения свободы условно,... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T04:23+0300
2026-06-03T04:23+0300
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бизнес
финансы
хабаровский край
хабаровск
приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн – ПРАЙМ. Бывший руководитель строительной организации ООО "Гринвилль" из Хабаровска, похитивший 432 миллиона рублей у дольщиков, получил 4 года лишения свободы условно, сообщает прокуратура Приморья. Судом установлено, что с 2017 по 2020 год фигурант, являясь руководителем организации, создал видимость высоких темпов строительства 5 многоквартирных домов в селе Тополево Хабаровского района и начал привлечение денежных средств граждан. При этом осужденный не собирался выполнять обязательства перед дольщиками, тем самым похитив у них более 432 миллионов рублей. "Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом 800 тысяч рублей... наказание (следует – ред.) считать условным с испытательным сроком на 5 лет", – сообщили в прокуратуре Хабаровского края. В ведомстве отметили, что приговор в отношении 51-летнего бывшего руководителя ООО "Гринвилль" вынесен по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как стало известно РИА Новости из материалов картотеки арбитражных дел Хабаровского края, в данный момент ООО "Гринвилль" признано банкротом.
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недвижимость, бизнес, финансы, хабаровский край, хабаровск, приморье
Недвижимость, Бизнес, Финансы, Хабаровский край, Хабаровск, Приморье
04:23 03.06.2026
 
В Приморье экс-глава стройфирмы получил условный срок за мошенничество

Экс-глава стройфирмы, похитивший у дольщиков 432 миллиона рублей, получил условный срок

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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн – ПРАЙМ. Бывший руководитель строительной организации ООО "Гринвилль" из Хабаровска, похитивший 432 миллиона рублей у дольщиков, получил 4 года лишения свободы условно, сообщает прокуратура Приморья.
Судом установлено, что с 2017 по 2020 год фигурант, являясь руководителем организации, создал видимость высоких темпов строительства 5 многоквартирных домов в селе Тополево Хабаровского района и начал привлечение денежных средств граждан. При этом осужденный не собирался выполнять обязательства перед дольщиками, тем самым похитив у них более 432 миллионов рублей.
"Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом 800 тысяч рублей... наказание (следует – ред.) считать условным с испытательным сроком на 5 лет", – сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
В ведомстве отметили, что приговор в отношении 51-летнего бывшего руководителя ООО "Гринвилль" вынесен по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Как стало известно РИА Новости из материалов картотеки арбитражных дел Хабаровского края, в данный момент ООО "Гринвилль" признано банкротом.
 
НедвижимостьБизнесФинансыХабаровский крайХабаровскПриморье
 
 
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