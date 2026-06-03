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Мантуров: РФ при помощи утильсбора будет защищать рынок от "лазеек"

Мантуров: РФ при помощи утильсбора будет защищать рынок от "лазеек" - 03.06.2026, ПРАЙМ

Мантуров: РФ при помощи утильсбора будет защищать рынок от "лазеек"

Россия при помощи механизма утильсбора будет защищать свой рынок от "лазеек" по ввозу иностранных авто через ЕАЭС, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T01:16+0300

2026-06-03T01:16+0300

2026-06-03T01:16+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Россия при помощи механизма утильсбора будет защищать свой рынок от "лазеек" по ввозу иностранных авто через ЕАЭС, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью газете "Коммерсант". "Что касается работы по прикрытию "лазеек", по мере того, как наши партнеры по ЕАЭС будут использовать решения по ввозу автомобилей иностранных брендов, мы будем реагировать, чтобы наш рынок был защищен", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируются ли изменения в механизм утильсбора в части устранения серых схем ввоза автомобилей в Россию через страны ЕАЭС. Мантуров пояснил, что такие схемы несправедливы по отношению к индустриальным партнерам России. "Подписаны соглашения с индустриальными партнерами, они инвестируют и достаточно активно занимаются локализацией, загружая наши автокомпонентные производства - и при этом параллельно на льготных условиях будут завозиться автомобили", - добавил он. При этом, отметил первый вице-премьер, в стране сегодня совместно с зарубежными партнерами выпускается большое количество моделей авто, которые при условии выполнения обязательств по локализации и передачи технологий считаются российскими. "В процентном отношении доля произведенных в РФ автомобилей на внутреннем рынке сегодня больше 60%, притом что не так давно было 53–55%", - резюмировал Мантуров. Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям утильсбор впоследствии компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, рф, денис мантуров, еаэс