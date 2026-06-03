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Более половины извлекаемых запасов нефти в России подпадают под льготы

Более половины извлекаемых запасов нефти в России подпадают под льготы - 03.06.2026, ПРАЙМ

Более половины извлекаемых запасов нефти в России подпадают под льготы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Более половины извлекаемых запасов нефти в России потенциально подпадают под льготы, доля трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) в... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T01:46+0300

2026-06-03T01:46+0300

2026-06-03T01:46+0300

энергетика

нефть

экономика

рф

александр козлов

минприроды

роснедра

минфин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Более половины извлекаемых запасов нефти в России потенциально подпадают под льготы, доля трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) в добыче составляет уже 30%, и этот показатель будет расти благодаря господдержке, сообщил в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Роснедра ежегодно проводят мониторинг трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Сейчас уже более половины - 17,4 миллиарда тонн извлекаемых запасов нефти в России, числящихся на государственном балансе, относятся к потенциально льготируемым", - сказал он. Министр напомнил, что по большинству категорий ТРИЗ введены льготы в Налоговом кодексе. Кроме того, льготируются и другие категории запасов углеводородного сырья, налоговые преференции по которым, по мнению Минфина, точечно необходимы по конкретным участкам недр, отметил он. "В структуре добычи доля ТРИЗ составляет 30%, и будет только расти исключительно благодаря мерам господдержки, в первую очередь налоговым", - добавил Козлов. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.

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нефть, рф, александр козлов, минприроды, роснедра, минфин