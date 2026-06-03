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В России планируют создать новое производство спортивных лыж

В России планируют создать новое производство спортивных лыж - 03.06.2026, ПРАЙМ

В России планируют создать новое производство спортивных лыж

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Новое производство спортивных лыж планируется создать в России, при этом в стране уже есть отечественные производители такого | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T02:47+0300

2026-06-03T02:47+0300

2026-06-03T02:47+0300

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минпромторг

фонд развития промышленности

снг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Новое производство спортивных лыж планируется создать в России, при этом в стране уже есть отечественные производители такого инвентаря, рассказал в рамках ПМЭФ-2026 в интервью РИА Новости глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Говоря о лыжах, в России сегодня в Калужской области и в Москве уже осуществляется серийное производство беговых и горных лыж, в том числе лыж для занятий профессиональным спортом… Также есть российские интересанты, планирующие создание нового производства лыж. Для этого и иных проектов в области спортивного инвентаря и оборудования Фонд развития промышленности предлагает льготные условия кредитования", - рассказал министр. Он отметил, что лыжи российского производства преимущественно поставляются на внутренний рынок и в СНГ. Однако сохраняется и присутствие в отдельных европейских странах. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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бизнес, россия, калужская область, москва, антон алиханов, минпромторг, фонд развития промышленности, снг