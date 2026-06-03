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Senat показал на ПМЭФ полноприводную платформу для своих автомобилей - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Senat показал на ПМЭФ полноприводную платформу для своих автомобилей
Senat показал на ПМЭФ полноприводную платформу для своих автомобилей - 03.06.2026, ПРАЙМ
Senat показал на ПМЭФ полноприводную платформу для своих автомобилей
Новый российский премиальный автомобильный бренд Senat показал на ПМЭФ полноприводную платформу, на которой строятся его машины, передает корреспондент РИА... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T11:43+0300
2026-06-03T11:43+0300
бизнес
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Новый российский премиальный автомобильный бренд Senat показал на ПМЭФ полноприводную платформу, на которой строятся его машины, передает корреспондент РИА Новости. Платформа представляет из себя подвеску и шасси, соединенные "мостом", на передней части установлен двигатель V6 с фирменным логотипом Senat. В начале мая РИА Новости со ссылкой на документ сообщало о сертификации автомобиля Senat 900, который будут выпускать на бывшем заводе Toyota в Шушарах. Производить машины будет АО "СЗПК". Senat 900 - это полноприводный седан длиной 5,14 метра, шириной 1,9 метра и высотой 1,5 метра. Автомобиль будет оснащаться трехлитровым бензиновым двигателем типа "V-образная шестерка", его мощность составляет 326 лошадиных сил, а крутящий момент - 450 ньютон-метров. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, авто
Бизнес, Авто
11:43 03.06.2026
 
Senat показал на ПМЭФ полноприводную платформу для своих автомобилей

Бренд Senat показал на ПМЭФ полноприводную платформу, на которой строятся его машины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Новый российский премиальный автомобильный бренд Senat показал на ПМЭФ полноприводную платформу, на которой строятся его машины, передает корреспондент РИА Новости.
Платформа представляет из себя подвеску и шасси, соединенные "мостом", на передней части установлен двигатель V6 с фирменным логотипом Senat.
В начале мая РИА Новости со ссылкой на документ сообщало о сертификации автомобиля Senat 900, который будут выпускать на бывшем заводе Toyota в Шушарах. Производить машины будет АО "СЗПК".
Senat 900 - это полноприводный седан длиной 5,14 метра, шириной 1,9 метра и высотой 1,5 метра. Автомобиль будет оснащаться трехлитровым бензиновым двигателем типа "V-образная шестерка", его мощность составляет 326 лошадиных сил, а крутящий момент - 450 ньютон-метров.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
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