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Senat показал на ПМЭФ полноприводную платформу для своих автомобилей

Senat показал на ПМЭФ полноприводную платформу для своих автомобилей - 03.06.2026, ПРАЙМ

Senat показал на ПМЭФ полноприводную платформу для своих автомобилей

Новый российский премиальный автомобильный бренд Senat показал на ПМЭФ полноприводную платформу, на которой строятся его машины, передает корреспондент РИА... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T11:43+0300

2026-06-03T11:43+0300

2026-06-03T11:43+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Новый российский премиальный автомобильный бренд Senat показал на ПМЭФ полноприводную платформу, на которой строятся его машины, передает корреспондент РИА Новости. Платформа представляет из себя подвеску и шасси, соединенные "мостом", на передней части установлен двигатель V6 с фирменным логотипом Senat. В начале мая РИА Новости со ссылкой на документ сообщало о сертификации автомобиля Senat 900, который будут выпускать на бывшем заводе Toyota в Шушарах. Производить машины будет АО "СЗПК". Senat 900 - это полноприводный седан длиной 5,14 метра, шириной 1,9 метра и высотой 1,5 метра. Автомобиль будет оснащаться трехлитровым бензиновым двигателем типа "V-образная шестерка", его мощность составляет 326 лошадиных сил, а крутящий момент - 450 ньютон-метров. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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