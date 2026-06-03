https://1prime.ru/20260603/senat-870446687.html
Senat показал на ПМЭФ полноприводную платформу для своих автомобилей
Senat показал на ПМЭФ полноприводную платформу для своих автомобилей - 03.06.2026, ПРАЙМ
Senat показал на ПМЭФ полноприводную платформу для своих автомобилей
Новый российский премиальный автомобильный бренд Senat показал на ПМЭФ полноприводную платформу, на которой строятся его машины, передает корреспондент РИА... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T11:43+0300
2026-06-03T11:43+0300
2026-06-03T11:43+0300
бизнес
авто
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870446687.jpg?1780476214
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Новый российский премиальный автомобильный бренд Senat показал на ПМЭФ полноприводную платформу, на которой строятся его машины, передает корреспондент РИА Новости. Платформа представляет из себя подвеску и шасси, соединенные "мостом", на передней части установлен двигатель V6 с фирменным логотипом Senat. В начале мая РИА Новости со ссылкой на документ сообщало о сертификации автомобиля Senat 900, который будут выпускать на бывшем заводе Toyota в Шушарах. Производить машины будет АО "СЗПК". Senat 900 - это полноприводный седан длиной 5,14 метра, шириной 1,9 метра и высотой 1,5 метра. Автомобиль будет оснащаться трехлитровым бензиновым двигателем типа "V-образная шестерка", его мощность составляет 326 лошадиных сил, а крутящий момент - 450 ньютон-метров. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, авто
Senat показал на ПМЭФ полноприводную платформу для своих автомобилей
Бренд Senat показал на ПМЭФ полноприводную платформу, на которой строятся его машины
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Новый российский премиальный автомобильный бренд Senat показал на ПМЭФ полноприводную платформу, на которой строятся его машины, передает корреспондент РИА Новости.
Платформа представляет из себя подвеску и шасси, соединенные "мостом", на передней части установлен двигатель V6 с фирменным логотипом Senat.
В начале мая РИА Новости со ссылкой на документ сообщало о сертификации автомобиля Senat 900, который будут выпускать на бывшем заводе Toyota в Шушарах. Производить машины будет АО "СЗПК
".
Senat 900 - это полноприводный седан длиной 5,14 метра, шириной 1,9 метра и высотой 1,5 метра. Автомобиль будет оснащаться трехлитровым бензиновым двигателем типа "V-образная шестерка", его мощность составляет 326 лошадиных сил, а крутящий момент - 450 ньютон-метров.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.