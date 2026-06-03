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Капитана задержанного Францией танкера поместили под стражу - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Капитана задержанного Францией танкера поместили под стражу
Капитана задержанного Францией танкера поместили под стражу - 03.06.2026, ПРАЙМ
Капитана задержанного Францией танкера поместили под стражу
Капитан задержанного Францией танкера Tagor, являющийся гражданином РФ, был помещен под стражу французскими властями, сообщили РИА Новости в посольстве РФ во... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T12:55+0300
2026-06-03T13:09+0300
россия
франция
танкер
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ПАРИЖ, 3 июн - ПРАЙМ. Капитан задержанного Францией танкера Tagor, являющийся гражданином РФ, был помещен под стражу французскими властями, сообщили РИА Новости в посольстве РФ во Франции. "Французские власти уведомили посольство о том, что капитан танкера Tagor, являющийся гражданином России, 2 июня был помещен под стражу", - заявили в дипмиссии.В посольстве добавили, что обратились в МИД Франции с требованием предоставить консульский доступ к задержанному капитану танкера и освободить его.
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россия, франция, танкер
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, танкер
12:55 03.06.2026 (обновлено: 13:09 03.06.2026)
 
Капитана задержанного Францией танкера поместили под стражу

Российского капитана задержанного ВМС Франции танкера Tagor поместили под стражу

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ПАРИЖ, 3 июн - ПРАЙМ. Капитан задержанного Францией танкера Tagor, являющийся гражданином РФ, был помещен под стражу французскими властями, сообщили РИА Новости в посольстве РФ во Франции.
"Французские власти уведомили посольство о том, что капитан танкера Tagor, являющийся гражданином России, 2 июня был помещен под стражу", - заявили в дипмиссии.
В посольстве добавили, что обратились в МИД Франции с требованием предоставить консульский доступ к задержанному капитану танкера и освободить его.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
Действия Франции по задержанию танкера граничат с пиратством, заявил Песков
1 июня, 12:37
 
РОССИЯФРАНЦИЯтанкер
 
 
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