https://1prime.ru/20260603/tanker-870449748.html

Капитана задержанного Францией танкера поместили под стражу

Капитана задержанного Францией танкера поместили под стражу - 03.06.2026, ПРАЙМ

Капитана задержанного Францией танкера поместили под стражу

Капитан задержанного Францией танкера Tagor, являющийся гражданином РФ, был помещен под стражу французскими властями, сообщили РИА Новости в посольстве РФ во... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T12:55+0300

2026-06-03T12:55+0300

2026-06-03T13:09+0300

россия

франция

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ПАРИЖ, 3 июн - ПРАЙМ. Капитан задержанного Францией танкера Tagor, являющийся гражданином РФ, был помещен под стражу французскими властями, сообщили РИА Новости в посольстве РФ во Франции. "Французские власти уведомили посольство о том, что капитан танкера Tagor, являющийся гражданином России, 2 июня был помещен под стражу", - заявили в дипмиссии.В посольстве добавили, что обратились в МИД Франции с требованием предоставить консульский доступ к задержанному капитану танкера и освободить его.

https://1prime.ru/20260601/tanker-870383274.html

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россия, франция, танкер