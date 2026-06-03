https://1prime.ru/20260603/turoperatory-870438057.html
В АТОР отметили снижение стоимости отдыха для россиян
В АТОР отметили снижение стоимости отдыха для россиян - 03.06.2026, ПРАЙМ
В АТОР отметили снижение стоимости отдыха для россиян
Российские туроператоры сейчас предлагают туры за рубеж, стоимость которых в среднем на 10% ниже, чем в прошлом году, отдых подешевел в силу укрепления рубля,... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T07:06+0300
2026-06-03T07:06+0300
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россия
ближний восток
вьетнам
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Российские туроператоры сейчас предлагают туры за рубеж, стоимость которых в среднем на 10% ниже, чем в прошлом году, отдых подешевел в силу укрепления рубля, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ. По ее словам, стоимость отдыха в выездном туризме снижается на фоне укрепления рубля. "Туроператоры сейчас предлагают туры, стоимость которых в среднем на 10% ниже, чем в прошлом году, даже несмотря на то, что топливо в мире подорожало больше чем на 10%", - сказала Ломидзе. Глава АТОР подчеркнула, что к летнему сезону туриндустрия готова и предлагает широкий ассортимент. Так, российские туроператоры перестроились от "шока" на Ближнем Востоке и перенаправили турпотоки на другие направления. Она отметила, что спрос на Вьетнам у некоторых операторов вырос на тысячи процентов по сравнению с неделями до ближневосточного кризиса. При этом растет спрос на Египет, Китай и Таиланд. "Турция пока не смогла реализовать свой потенциал в этом смысле, но продолжает оставаться самым массовым летним зарубежным направлением", - заключила Ломидзе. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 6 июня в 10.00 мск.
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туризм, бизнес, россия, ближний восток, вьетнам, египет, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ВЬЕТНАМ, ЕГИПЕТ, АТОР
В АТОР отметили снижение стоимости отдыха для россиян
Глава АТОР Ломидзе: российские туроператоры снизили стоимость отдыха на 10%
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Российские туроператоры сейчас предлагают туры за рубеж, стоимость которых в среднем на 10% ниже, чем в прошлом году, отдых подешевел в силу укрепления рубля, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ.
По ее словам, стоимость отдыха в выездном туризме снижается на фоне укрепления рубля.
"Туроператоры сейчас предлагают туры, стоимость которых в среднем на 10% ниже, чем в прошлом году, даже несмотря на то, что топливо в мире подорожало больше чем на 10%", - сказала Ломидзе.
Глава АТОР подчеркнула, что к летнему сезону туриндустрия готова и предлагает широкий ассортимент.
Так, российские туроператоры перестроились от "шока" на Ближнем Востоке и перенаправили турпотоки на другие направления.
Она отметила, что спрос на Вьетнам у некоторых операторов вырос на тысячи процентов по сравнению с неделями до ближневосточного кризиса.
При этом растет спрос на Египет, Китай и Таиланд. "Турция пока не смогла реализовать свой потенциал в этом смысле, но продолжает оставаться самым массовым летним зарубежным направлением", - заключила Ломидзе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 6 июня в 10.00 мск.