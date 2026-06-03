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В России с 1 ноября начнут маркировать удобрения

В России с 1 ноября начнут маркировать удобрения - 03.06.2026, ПРАЙМ

В России с 1 ноября начнут маркировать удобрения

В России начнут маркировать минеральные и химические удобрения в потребительской упаковке с 1 ноября 2026 года, соответствующее постановление подписано... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T12:25+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. В России начнут маркировать минеральные и химические удобрения в потребительской упаковке с 1 ноября 2026 года, соответствующее постановление подписано правительством РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак"). "Маркировка охватит минеральные и химические удобрения в потребительской упаковке, предназначенные для использования в садоводстве и ведении личных подсобных хозяйств. Соответствующее постановление подписано правительством Российской Федерации", - говорится в сообщении. Постановление предусматривает поэтапное введение требований. "С 1 сентября 2026 года участники товарооборота должны будут зарегистрироваться в системе "Честный знак", а с 1 ноября этого года нанесение цифровых кодов на продукцию, вводимую в оборот производителями и импортерами, становится обязательным", - добавили в пресс-службе. Новые правила оборота охватывают минеральные и химические удобрения, содержащие два или три питательных элемента (азот, фосфор, калий), а также прочие удобрения и удобрения, выпускаемые в форме таблеток или упаковках массой не более 10 килограмм. По оценкам ВШЭ, доля нелегальной продукции в этой категории достигает 20%. С этого срока также начинается маркировка товарных остатков, произведенных до вступления в силу новых правил. Реализация продукции без цифрового кода допускается до 1 ноября 2027 года. После этой даты в обороте должны остаться исключительно маркированные удобрения. Как и в других товарных категориях, введению новых требований предшествовал добровольный эксперимент: в категории удобрений он продлится с 1 ноября 2025 года по 31 августа 2026 года. За время эксперимента в системе уже зарегистрировались более 4,2 тысячи производителей, импортеров и участников оптовой и розничной торговли. В пилотном проекте приняли участие такие компании, как "Буйский химический завод", "Фаско+" и "Норд Палп".

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