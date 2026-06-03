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Круизный лайнер Eastern Venus зайдет во Владивосток 4 июня
Круизный лайнер Eastern Venus зайдет во Владивосток 4 июня - 03.06.2026, ПРАЙМ
Круизный лайнер Eastern Venus зайдет во Владивосток 4 июня
Круизный лайнер Eastern Venus зайдет во Владивосток 4 июня в рамках маршрута из Южной Кореи, сообщает правительство Приморья. | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T07:52+0300
2026-06-03T07:52+0300
2026-06-03T07:52+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн – ПРАЙМ. Круизный лайнер Eastern Venus зайдет во Владивосток 4 июня в рамках маршрута из Южной Кореи, сообщает правительство Приморья.
"В порт Владивосток 4 июня зайдет круизный лайнер Eastern Venus, для судна это первое посещение столицы Приморья. Тестовый судозаход может коренным образом повлиять на изменение ситуации по восстановлению пассажиропотока и международного круизного туризма", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Eastern Venus входит в состав флота южнокорейской судоходной компании Duwon Shipping. Сейчас судно совершает круиз по маршруту Пусан – Сокчо – Владивосток – японский Сакаиминато – Пусан.
Для пассажиров проведут обзорные экскурсии по городу, они посетят центральную площадь, Корабельную набережную и подлодку С-56.
"Ожидается, что в следующем году круизный лайнер Eastern Venus сможет начать выполнять рейсы на регулярной основе", - отмечает правительство региона.
Порт Владивостока располагает всей необходимой инфраструктурой для приема круизных судов.
В 2019 году во Владивосток зашли 19 круизных судов с общим числом пассажиров порядка 35 тысяч человек. В 2020 году судовладельцы стали отменять круизы из-за распространения коронавирусной инфекции.
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бизнес, туризм, владивосток, приморье, южная корея
Бизнес, Туризм, Экономика, Владивосток, Приморье, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Круизный лайнер Eastern Venus зайдет во Владивосток 4 июня
Круизный лайнер Eastern Venus зайдет во Владивосток 4 июня
ВЛАДИВОСТОК, 3 июн – ПРАЙМ. Круизный лайнер Eastern Venus зайдет во Владивосток 4 июня в рамках маршрута из Южной Кореи, сообщает правительство Приморья.
"В порт Владивосток 4 июня зайдет круизный лайнер Eastern Venus, для судна это первое посещение столицы Приморья. Тестовый судозаход может коренным образом повлиять на изменение ситуации по восстановлению пассажиропотока и международного круизного туризма", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Eastern Venus входит в состав флота южнокорейской судоходной компании Duwon Shipping. Сейчас судно совершает круиз по маршруту Пусан – Сокчо – Владивосток – японский Сакаиминато – Пусан.
Для пассажиров проведут обзорные экскурсии по городу, они посетят центральную площадь, Корабельную набережную и подлодку С-56.
"Ожидается, что в следующем году круизный лайнер Eastern Venus сможет начать выполнять рейсы на регулярной основе", - отмечает правительство региона.
Порт Владивостока располагает всей необходимой инфраструктурой для приема круизных судов.
В 2019 году во Владивосток зашли 19 круизных судов с общим числом пассажиров порядка 35 тысяч человек. В 2020 году судовладельцы стали отменять круизы из-за распространения коронавирусной инфекции.