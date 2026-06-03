https://1prime.ru/20260603/zara-870442076.html
Чистая прибыль владельца Zara в I квартале выросла на 5%
Чистая прибыль владельца Zara в I квартале выросла на 5% - 03.06.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль владельца Zara в I квартале выросла на 5%
Приходящаяся на головную компанию чистая прибыль испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T10:13+0300
2026-06-03T10:13+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Приходящаяся на головную компанию чистая прибыль испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), по итогам первого квартала 2026-2027 финансового года (завершился 30 апреля) выросла в годовом выражении на 5,4% и составила 1,375 миллиарда евро, говорится в сообщении компании. Прибыль в пересчете на акцию выросла до 0,441 евро с 0,419 евро годом ранее. Объем продаж за отчетный период увеличился на 5,8% в годовом выражении - до 8,75 миллиарда евро. Показатель EBITDA вырос до 2,568 миллиарда евро, что на 7,3% выше результата аналогичного периода предыдущего финансового года. Компания добавляет, что по итогам квартала общее количество магазинов уменьшилось до 5456 с 5562 магазина годом ранее. Корпорация Inditex основана в 1985 году. Помимо Zara, Pull&Bear и Bershka, компания также владеет брендами Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterque. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега.
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бизнес, финансы, банки, zara, bershka, stradivarius
Бизнес, Финансы, Банки, Zara, Bershka, Stradivarius
Чистая прибыль владельца Zara в I квартале выросла на 5%
Чистая прибыль владельца Zara в I квартале фингода выросла на 5%, до 1,38 миллиарда евро
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Приходящаяся на головную компанию чистая прибыль испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), по итогам первого квартала 2026-2027 финансового года (завершился 30 апреля) выросла в годовом выражении на 5,4% и составила 1,375 миллиарда евро, говорится в сообщении компании.
Прибыль в пересчете на акцию выросла до 0,441 евро с 0,419 евро годом ранее.
Объем продаж за отчетный период увеличился на 5,8% в годовом выражении - до 8,75 миллиарда евро. Показатель EBITDA вырос до 2,568 миллиарда евро, что на 7,3% выше результата аналогичного периода предыдущего финансового года.
Компания добавляет, что по итогам квартала общее количество магазинов уменьшилось до 5456 с 5562 магазина годом ранее.
Корпорация Inditex
основана в 1985 году. Помимо Zara
, Pull&Bear и Bershka
, компания также владеет брендами Massimo Dutti, Stradivarius
, Oysho, Zara Home и Uterque. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега.