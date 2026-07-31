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Лерчек запретили на три года продвигать свой бренд в интернете
Лерчек запретили на три года продвигать свой бренд в интернете - 31.07.2026, ПРАЙМ
Лерчек запретили на три года продвигать свой бренд в интернете
Гагаринский районный суд Москвы запретил блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) на три года продвигать свой коммерческий бренд в интернете. Соответствующее... | 31.07.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Гагаринский районный суд Москвы запретил блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) на три года продвигать свой коммерческий бренд в интернете. Соответствующее требование обвинения было включено в приговор, оглашенный сегодня, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом процесса.Кроме того, суд назначил Чекалиной наказание в виде 5 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 765 миллионов рублей. Блогер свою вину не признает.Ей инкриминировали совершение валютных операций с использованием подложных документов (часть 3 статьи 193.1 УК РФ). По версии обвинения, она вместе с соучастниками вывела за границу около 251 миллиона рублей.Судебный процесс проходил в закрытом режиме. В феврале 2026 года блогер родила четвертого ребенка, после чего у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил производство по делу до выздоровления. После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля.Ранее по этому делу к реальным срокам были приговорены бывший муж блогера Артем Чекалин (7 лет колонии) и бизнес-партнер Роман Вишняк (2,5 года колонии).
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бизнес, технологии, россия, рф, москва, валерия чекалина (лерчек)
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Валерия Чекалина (Лерчек)
Лерчек запретили на три года продвигать свой бренд в интернете
Суд приговорил блогера к 5 годам условно и штрафу в 765 миллионов рублей
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Гагаринский районный суд Москвы запретил блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) на три года продвигать свой коммерческий бренд в интернете. Соответствующее требование обвинения было включено в приговор, оглашенный сегодня, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом процесса.
Кроме того, суд назначил Чекалиной
наказание в виде 5 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 765 миллионов рублей. Блогер свою вину не признает.
Ей инкриминировали совершение валютных операций с использованием подложных документов (часть 3 статьи 193.1 УК РФ
). По версии обвинения, она вместе с соучастниками вывела за границу около 251 миллиона рублей.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме. В феврале 2026 года блогер родила четвертого ребенка, после чего у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил производство по делу до выздоровления. После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля.
Ранее по этому делу к реальным срокам были приговорены бывший муж блогера Артем Чекалин (7 лет колонии) и бизнес-партнер Роман Вишняк (2,5 года колонии).
Для блогера Лерчек запросили 6 лет условно и штраф в миллиард рублей