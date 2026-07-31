https://1prime.ru/20260731/neft-871943542.html

Глава ExxonMobil рассказал о сокращении мощностей нефтепереработки

Глава ExxonMobil рассказал о сокращении мощностей нефтепереработки - 31.07.2026, ПРАЙМ

Глава ExxonMobil рассказал о сокращении мощностей нефтепереработки

Почти 9% существующих мощностей нефтепереработки в мире сейчас не работают, это беспрецедентное сокращение, если не брать в расчет период пандемии коронавируса, | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T18:44+0300

2026-07-31T18:44+0300

2026-07-31T18:44+0300

нефть

китай

ближний восток

техас

exxon

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Почти 9% существующих мощностей нефтепереработки в мире сейчас не работают, это беспрецедентное сокращение, если не брать в расчет период пандемии коронавируса, заявил глава американского нефтегазового гиганта ExxonMobil Даррен Вудс. "Если исключить COVID из-за отсутствия спроса, я никогда не видел, чтобы доступные мощности по сравнению со спросом были такими низкими, как сегодня. Отрасли потребуется некоторое время, чтобы выбраться из этой ямы", - сказал он в ходе конференции с аналитиками. "Почти 9% мировых мощностей - в России, Китае и на Ближнем Востоке - находятся в автономном режиме, (это - ред.) привело к ограничению поставок бензина, дизельного топлива и других продуктов", - добавил Вудс. Он также поделился прогнозом, что в мире и дальше будет наблюдаться высокая маржа в сфере нефтепереработки. Однако это будет приводить к более высоким ценам для потребителей. ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас - одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Основана в 1999 году путем слияния компаний Exxon и Mobil. Работает в более чем 56 странах, штат составляет 61 тысячу человек.

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китай

ближний восток

техас

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нефть, китай, ближний восток, техас, exxon