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Нефть подорожала на 20% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Нефть подорожала на 20% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке - 31.07.2026, ПРАЙМ

Нефть подорожала на 20% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть выросли примерно на 20% за июль на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T21:14+0300

2026-07-31T21:14+0300

2026-07-31T21:14+0300

энергетика

нефть

ближний восток

иран

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть выросли примерно на 20% за июль на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. За июль цена нефти марки Brent выросла на 19,7%, а WTI подорожала на 21,12%. По состоянию на 20.47 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,43% относительно предыдущего закрытия - до 88,12 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 1,65% - до 84,97 доллара. Аналитики назвали сокращение добычи нефти в мире и эскалацию конфликта на Ближнем Востоке главными факторами роста цен на нефть. "Почти 9% мировых мощностей - в России, Китае и на Ближнем Востоке - находятся в автономном режиме, (это - ред.) привело к ограничению поставок бензина, дизельного топлива и других продуктов", - заявил глава американского нефтегазового гиганта ExxonMobil Даррен Вудс. "Реальность такова, что мы снова столкнулись с ситуацией, когда объемы нефти крайне малы по сравнению с потребностями", - цитирует газета Wall Street Journal аналитическом обзор Скотта Шелтона (Scott Shelton) из TP ICAP. Издание также подчеркнуло, ссылаясь на аналитиков из BMI, что периодические военные столкновения США и Ирана создают предпосылки для внезапных и резких колебаний цен на нефть в ближайшее недели и месяцы. Так, ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты собираются наносить очень сильные удары по Ирану. Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с того дня провели несколько серий атак на Иран. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

ближний восток

иран

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нефть, ближний восток, иран, сша, дональд трамп