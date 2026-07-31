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Фьючерсы Уолл-стрит растут после выхода корпоративных новостей

Фьючерсы Уолл-стрит растут после выхода корпоративных новостей - 31.07.2026, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит растут после выхода корпоративных новостей

Фьючерсы Уолл-стрит в пятницу растут после выхода корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T16:48+0300

2026-07-31T16:48+0300

2026-07-31T16:48+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит в пятницу растут после выхода корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.26 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,39%, до 52 583 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 1,07%, до 28 539,5 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,25%, до 7491,5 пункта. В пятницу рынки продолжают оценивать финансовые показатели компаний в продолжающийся сезон отчетностей. Акции онлайн-ритейлера Amazon поднимаются перед открытием основных торгов на 11,68% после того, как компания сообщила о росте чистой прибыли по итогам прошлого полугодия в 2,6 раза, до 92,9 миллиарда долларов. Apple также представила отчет за первые три квартала текущего фингода. Согласно прогнозам компании, рост выручки по итогам текущего финансового квартала ожидается на 9-11%, тогда как аналитики ожидали прогноза роста на 12%, сообщает агентство Рейтер. Стоимость бумаг компании на предторгах пятницы снижается на 7,92%. Акции американской социальной сети Reddit перед открытием основных торгов пятницы падают на 15,75%. После закрытия торгов четверга компания отчиталась о финансовых результатах за первое полугодие. Рынки обратили внимание на слабый рост числа уникальных ежедневных активных пользователей (DAUq) в США - лишь на 6% к прошлому году, до 53,2 миллиона. Позднее в пятницу ожидаются окончательные данные по текущему индексу потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно прогнозам, в июле индикатор вырос до 54 пунктов с 49,5 пункта месяцем ранее.

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рынок, торги, сша, amazon, apple, reddit, nasdaq composite