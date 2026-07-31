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Wildberries ежедневно усиливает защиту своих складов - 31.07.2026, ПРАЙМ
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Wildberries ежедневно усиливает защиту своих складов
Wildberries ежедневно усиливает защиту своих складов - 31.07.2026, ПРАЙМ
Wildberries ежедневно усиливает защиту своих складов
Wildberries каждый день усиливает защиту своих складов с первого дня атак ВСУ, объекты компании оборудованы всем необходимым, имеются собственные... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T20:50+0300
2026-07-31T20:50+0300
рф
киргизия
белоруссия
александр новак
wildberries
всу
минфин
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Wildberries каждый день усиливает защиту своих складов с первого дня атак ВСУ, объекты компании оборудованы всем необходимым, имеются собственные противопожарные бригады и регулярно проводятся эвакуационные учения, рассказала журналистам основательница маркетплейса Татьяна Ким. В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров компании. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил вице-премьер РФ Александр Новак. Этим займутся Минэкономразвития, Минфин и ФНС совместно с Центральным банком и объединениями предпринимателей. "Наши склады оборудованы всеми доступными средствами защиты. С первого дня атак мы ежедневно усиливаем и укрепляем линию обороны, используя в том числе и инженерные решения. По понятным причинам, детали раскрывать я не буду, но будьте уверены – мы каждый день модернизируем системы защиты", - рассказала Ким. Помимо этого, она сообщила, что с 2024 года Wildberries полностью перестроил работу складов по противопожарной безопасности. "За эти два года мы организовали собственные противопожарные бригады, оборудовали все объекты самыми современными системами пожаротушения, производим собственные комплектующие и регулярно проводим эвакуационные учения с персоналом", - подчеркнула она. Порядка двух тысяч человек ежедневно обеспечивают противопожарную безопасность на всех складах, добавила Ким. Основательница Wildberries назвала атаки ВСУ на склады Wildberries актом терроризма. По ее словам, услугами маркетплейса пользуется практически каждый житель России, а также и в других стран, а в экосистеме маркетплейса ведут бизнес люди из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая, которые также понесли миллиардные убытки. "Поэтому удары по нам – это удары по сотням миллионов людей в десяти странах одновременно", - подчеркнула Ким.
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рф, киргизия, белоруссия, александр новак, wildberries, всу, минфин
РФ, КИРГИЗИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Новак, Wildberries, ВСУ, Минфин
20:50 31.07.2026
 
Wildberries ежедневно усиливает защиту своих складов

Основательница Wildberries Ким: компания каждый день усиливает защиту своих складов

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Wildberries каждый день усиливает защиту своих складов с первого дня атак ВСУ, объекты компании оборудованы всем необходимым, имеются собственные противопожарные бригады и регулярно проводятся эвакуационные учения, рассказала журналистам основательница маркетплейса Татьяна Ким.
В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров компании. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил вице-премьер РФ Александр Новак. Этим займутся Минэкономразвития, Минфин и ФНС совместно с Центральным банком и объединениями предпринимателей.
"Наши склады оборудованы всеми доступными средствами защиты. С первого дня атак мы ежедневно усиливаем и укрепляем линию обороны, используя в том числе и инженерные решения. По понятным причинам, детали раскрывать я не буду, но будьте уверены – мы каждый день модернизируем системы защиты", - рассказала Ким.
Помимо этого, она сообщила, что с 2024 года Wildberries полностью перестроил работу складов по противопожарной безопасности. "За эти два года мы организовали собственные противопожарные бригады, оборудовали все объекты самыми современными системами пожаротушения, производим собственные комплектующие и регулярно проводим эвакуационные учения с персоналом", - подчеркнула она.
Порядка двух тысяч человек ежедневно обеспечивают противопожарную безопасность на всех складах, добавила Ким.
Основательница Wildberries назвала атаки ВСУ на склады Wildberries актом терроризма.
По ее словам, услугами маркетплейса пользуется практически каждый житель России, а также и в других стран, а в экосистеме маркетплейса ведут бизнес люди из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая, которые также понесли миллиардные убытки. "Поэтому удары по нам – это удары по сотням миллионов людей в десяти странах одновременно", - подчеркнула Ким.
 
РФКИРГИЗИЯБЕЛОРУССИЯАлександр НовакWildberriesВСУМинфин
 
 
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