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Курс юаня снизился к рублю
Курс юаня снизился к рублю - 31.07.2026, ПРАЙМ
Курс юаня снизился к рублю
Курс юаня по итогам торгов пятницы снизился по отношению к рублю на 2 копейки, но вырос за июль на 11 копеек, завершив месяц на уровне 11,73 рубля, следует из... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T19:43+0300
2026-07-31T19:43+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов пятницы снизился по отношению к рублю на 2 копейки, но вырос за июль на 11 копеек, завершив месяц на уровне 11,73 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки, закрыв торги на отметке 11,73 рубля. За месяц китайская валюта выросла на 11 копеек.
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рынок, юань, торги, биржа, мосбиржа
Китайский юань, Рынок, юань, Торги, биржа, Мосбиржа
Курс юаня снизился к рублю
Курс юаня по итогам торгов пятницы снизился на 2 копейки, но вырос за июль на 11 копеек
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов пятницы снизился по отношению к рублю на 2 копейки, но вырос за июль на 11 копеек, завершив месяц на уровне 11,73 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки, закрыв торги на отметке 11,73 рубля.
За месяц китайская валюта выросла на 11 копеек.