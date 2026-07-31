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Курс юаня к рублю накануне августа ушел на четырехмесячные максимумы

Курс юаня к рублю накануне августа ушел на четырехмесячные максимумы - 31.07.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю накануне августа ушел на четырехмесячные максимумы

Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе резко пошел вверх, оттолкнувшись от ключевой отметки 11,5 рубля,... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T21:18+0300

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2026-07-31T21:18+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ, . Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе резко пошел вверх, оттолкнувшись от ключевой отметки 11,5 рубля, и обновил максимумы за четыре месяца, впрочем, не дойдя до круглого уровня 12 рублей.Волатильность курса повысилась относительно предыдущей недели. Диапазон колебаний курса за исследуемый период составил 11,49-11,88 рубля за юань. То есть валюта КНР обновила максимум с 26 марта.На три дня повышения курса юаня пришлось два дня его снижения. В итоге юань вырос за неделю после недели снижения.Негативом для рубля могла стать сложная геополитика и сокращенное поступление валютной выручки экспортеров ввиду снижения мировых нефтяных цен во второй половине июня – начале июля.Сыграл свою роль и рост спроса на валюту в сезон летних отпусков, проявившийся в скачке ставок на нее. Так, юаневая ставка денежного рынка к завершению недели составила +3,27% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +7,04% неделей ранее. При этом диапазон колебаний показателя за неделю составил: +3,27 - +9,03%. То есть индикатор обновил максимум с 26 марта.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю повысился на 25 копеек и составил 11,73 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ поднялся на 1,43 рубля до 79,46 рубля, а евро - на 2,30 рубля до 91,19 рубля.Цена барреля нефти марки Brent к концу недели составила около 6,98 тысячи рублей, против 7,55 тысячи неделей ранее.Юань оттолкнулся вверх от 11,5 рубляКитайская валюта в начале недели оттолкнулась от ключевого уровня 11,5 рубля и бодро пошла на обновление многомесячных максимумов – к отметке 11,9 рубля.Игроки рынка анализировали значимые для рубля новости. В частности, Банк России планирует обсудить с банками конструкцию норматива валютной ликвидности, будет прорабатывать возможность введения норматива краткосрочной валютной ликвидности. Поскольку объем валютного рынка невелик, наслоение различных внешних факторов способно привести к тому, что даже не самый крупный отток средств может повлиять на волатильность курса или уровень валютных процентных ставок, пояснил регулятор.Норматив должен будет стимулировать банки накапливать ликвидные активы, учитывая уровень своего влияния на валютный рынок: чем больше потенциальный отток относительно объема рынка, тем раньше банку надо начинать формировать буфер ликвидности, также пояснил Банк России. В итоге банки должны получить возможность справляться с оттоками без экстренного выхода на валютный рынок, резюмировал ЦБ.ПрогнозыВ конце недели курс юаня к рублю локально корректировался вниз после обновления в четверг утром четырехмесячного максимума.Таким образом, валютный рынок Мосбиржи подошел к традиционно сложному августу, слегка "выпустив пар", "переукрепленного", как считают многие, рубля.Между тем, рублевым "медведям" для развития своей игры предстоит еще побороться за сильный ключевой уровень сопротивления в 12 рублей за юань. Поэтому курс в начале августа может стабилизироваться в верхней половине коридора 11,5-12 рублей.Автор: Дмитрий Майоров, корреспондент агентства "ПРАЙМ".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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