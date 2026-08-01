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Эксперт рассказала, когда выгодно рефинансировать кредит - 01.08.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала, когда выгодно рефинансировать кредит
Эксперт рассказала, когда выгодно рефинансировать кредит - 01.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, когда выгодно рефинансировать кредит
Снижение ключевой ставки Банком России и коррекция рыночных ставок сделали тему рефинансирования кредитов актуальной для заемщиков. Однако, как рассказал... | 01.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-01T02:02+0300
2026-08-01T02:02+0300
финансы
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки Банком России и коррекция рыночных ставок сделали тему рефинансирования кредитов актуальной для заемщиков. Однако, как рассказал агентству "Прайм" кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова, этот шаг является сугубо ситуативным и требует расчета.По словам эксперта, рефинансирование — это продукт для дисциплинированных заемщиков, а не антикризисная мера. Ключевым и безусловным условием для его одобрения является отсутствие текущей просроченной задолженности. Прежде чем подавать заявку, необходимо привести график платежей в порядок.Основная выгода от перекредитования достигается при снижении рыночных ставок. Однако, как отмечает Белянчикова, решающее значение имеет не просто разница в процентных пунктах, а время, оставшееся до конца срока кредита. Из-за аннуитетной схемы платежей, распространенной в России, основные проценты выплачиваются в первой половине срока. Рефинансирование на финишной прямой теряет смысл."Чем ближе к финишу, тем меньше смысла затевать перекредитование, даже если ставка снизилась. Оптимальное время для рефинансирования – первая половина, скорее даже первая треть срока кредита", — подчеркивает эксперт.В качестве иллюстрации Белянчикова приводит расчеты. При рефинансировании остатка кредита в 1 миллион рублей под 22% годовых через 4 года после его получения (при 5-летнем сроке) экономия на переплате за оставшийся год составит лишь около 10 тысяч рублей, что с учетом сопутствующих расходов делает выгоду практически нулевой. Тогда как проведение этой процедуры через год после выдачи кредита позволит сэкономить уже порядка 126 тысяч рублей.Помимо снижения ставки, рефинансирование позволяет объединить несколько кредитов в один, упрощая контроль над финансами, а также улучшить другие параметры договора, например, отказаться от залога или снизить требования к подтверждению дохода.В то же время эксперт предостерегает от необдуманных решений. От рефинансирования лучше отказаться, если разница в ставках составляет менее 2 процентных пунктов, большая часть срока кредита уже позади, или если новый кредит предполагает значительное увеличение срока, что ведет к росту общей переплаты, несмотря на снижение ежемесячного платежа.
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финансы, банки, кредит, займы
Финансы, Банки, кредит, займы
02:02 01.08.2026
 
Эксперт рассказала, когда выгодно рефинансировать кредит

Экономист Белянчикова пояснила, что перекредитование требует точного расчета

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМенеджер в офисе банка
Менеджер в офисе банка - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки Банком России и коррекция рыночных ставок сделали тему рефинансирования кредитов актуальной для заемщиков. Однако, как рассказал агентству "Прайм" кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова, этот шаг является сугубо ситуативным и требует расчета.
По словам эксперта, рефинансирование — это продукт для дисциплинированных заемщиков, а не антикризисная мера. Ключевым и безусловным условием для его одобрения является отсутствие текущей просроченной задолженности. Прежде чем подавать заявку, необходимо привести график платежей в порядок.
Основная выгода от перекредитования достигается при снижении рыночных ставок. Однако, как отмечает Белянчикова, решающее значение имеет не просто разница в процентных пунктах, а время, оставшееся до конца срока кредита. Из-за аннуитетной схемы платежей, распространенной в России, основные проценты выплачиваются в первой половине срока. Рефинансирование на финишной прямой теряет смысл.
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"Чем ближе к финишу, тем меньше смысла затевать перекредитование, даже если ставка снизилась. Оптимальное время для рефинансирования – первая половина, скорее даже первая треть срока кредита", — подчеркивает эксперт.
В качестве иллюстрации Белянчикова приводит расчеты. При рефинансировании остатка кредита в 1 миллион рублей под 22% годовых через 4 года после его получения (при 5-летнем сроке) экономия на переплате за оставшийся год составит лишь около 10 тысяч рублей, что с учетом сопутствующих расходов делает выгоду практически нулевой. Тогда как проведение этой процедуры через год после выдачи кредита позволит сэкономить уже порядка 126 тысяч рублей.
Помимо снижения ставки, рефинансирование позволяет объединить несколько кредитов в один, упрощая контроль над финансами, а также улучшить другие параметры договора, например, отказаться от залога или снизить требования к подтверждению дохода.
В то же время эксперт предостерегает от необдуманных решений. От рефинансирования лучше отказаться, если разница в ставках составляет менее 2 процентных пунктов, большая часть срока кредита уже позади, или если новый кредит предполагает значительное увеличение срока, что ведет к росту общей переплаты, несмотря на снижение ежемесячного платежа.
 
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