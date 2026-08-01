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"А если найду?" Европа охотится за российской нефтью

"А если найду?" Европа охотится за российской нефтью - 01.08.2026, ПРАЙМ

"А если найду?" Европа охотится за российской нефтью

Европейский союз ввел санкции против Мозырского НПЗ в Беларуси, грузинского завода в Кулеви и трех российских предприятий в рамках 21-го пакета ограничений. | 01.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-01T05:05+0300

2026-08-01T05:05+0300

2026-08-01T05:05+0300

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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Европейский союз ввел санкции против Мозырского НПЗ в Беларуси, грузинского завода в Кулеви и трех российских предприятий в рамках 21-го пакета ограничений. Новые санкции ЕС нацелены не только на прямое ограничение российских НПЗ, но и на перекрытие ключевых обходных путей, которыми пользовался российский нефтяной бизнес. Ранее ЕС ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти на НПЗ третьих стран. Теперь удар наносится по самим таким заводам.Под санкции попал Мозырский НПЗ — один из двух крупнейших заводов Беларуси, который полностью зависит от поставок российской нефти (контракт на 24 миллиона тонн в год). Также в списке — грузинский НПЗ в порту Кулеви, который с момента запуска в 2025 году перерабатывал исключительно российскую нефть. Санкции в отношении него вступят в силу 25 января 2027 года — это дает заводу полгода на отказ от российского сырья. Кроме того, под удар попала ООО "Европейская Трейдинговая Компания" (ETK) — структура, созданная белорусскими производителями для продажи их нефтепродуктов внутри России.Включение Мозырского НПЗ в санкционный список создает серьезные риски. Если завод не сможет подтвердить отказ от российской нефти, он лишится доступа к европейским рынкам сбыта. Грузинский НПЗ в Кулеви уже заявил о намерении полностью прекратить переработку российской нефти с сентября 2026 года. Это означает потерю одного из каналов сбыта российской нефти и нефтепродуктов, которые через Грузию могли попадать на европейские рынки, включая Великобританию.Санкции создают новый механизм: ограничения могут распространяться на любой НПЗ в третьих странах, перерабатывающий российскую нефть. Это создает неопределенность для потенциальных покупателей по всему миру — теперь они рискуют не просто потерять рынок сбыта, а сами попасть под санкции. Пакет также включает запрет на сделки с пятью нефтетрейдерами, добавление 41 танкера в список "теневого флота" и заморозку корректировки потолка цен на российскую нефть на уровне 44,1 доллара за баррель до середины 2027 года.Автор: Юрий Окишев, сооснователь, генеральный директор Auditorium CG

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мнения аналитиков, нефть, белоруссия, грузия, великобритания, ес, нпз