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BP завершила продажу своего НПЗ в Гельзенкирхене - 03.08.2026, ПРАЙМ
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BP завершила продажу своего НПЗ в Гельзенкирхене
BP завершила продажу своего НПЗ в Гельзенкирхене - 03.08.2026, ПРАЙМ
BP завершила продажу своего НПЗ в Гельзенкирхене
Британская энергетическая компания BP завершила продажу своего нефтеперерабатывающего завода в Гельзенкирхене, в Германии, европейской компании Klesch Group,... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T10:27+0300
2026-08-03T10:32+0300
энергетика
нефть
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германия
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Британская энергетическая компания BP завершила продажу своего нефтеперерабатывающего завода в Гельзенкирхене, в Германии, европейской компании Klesch Group, следует из пресс-релиза BP. "BP завершила... продажу нефтеперерабатывающего завода в Гельзенкирхене и связанных с ним активов Klesch Group", - сказано в релизе BP. В результате продажи ожидается экономия операционных расходов в размере около 1 миллиарда долларов, отмечается в сообщении. Переход активов был анонсирован 19 марта текущего года. Компания напоминает, что в ее портфеле остаются пять НПЗ, в том числе заводы Cherry Point и Whiting в США, а также Castellon, Lingen и Rotterdam в Европе. Нефтеперерабатывающий завод в Гельзенкирхене производит топливо для наземных и воздушных транспортных средств, перерабатывая около 12 миллионов тонн нефти в год. Завод поставляет сырье для нефтехимической деятельности Германии и других стран Европы. BP входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. Штат компании составляет 93,7 тысячи сотрудников.
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нефть, бизнес, германия, европа, сша, bp, нпз
Энергетика, Нефть, Бизнес, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, США, BP, НПЗ
10:27 03.08.2026 (обновлено: 10:32 03.08.2026)
 
BP завершила продажу своего НПЗ в Гельзенкирхене

BP завершила продажу нефтеперерабатывающего завода в Германии европейской Klesch Group

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Британская энергетическая компания BP завершила продажу своего нефтеперерабатывающего завода в Гельзенкирхене, в Германии, европейской компании Klesch Group, следует из пресс-релиза BP.
"BP завершила... продажу нефтеперерабатывающего завода в Гельзенкирхене и связанных с ним активов Klesch Group", - сказано в релизе BP.
В результате продажи ожидается экономия операционных расходов в размере около 1 миллиарда долларов, отмечается в сообщении.
Переход активов был анонсирован 19 марта текущего года.
Компания напоминает, что в ее портфеле остаются пять НПЗ, в том числе заводы Cherry Point и Whiting в США, а также Castellon, Lingen и Rotterdam в Европе.
Нефтеперерабатывающий завод в Гельзенкирхене производит топливо для наземных и воздушных транспортных средств, перерабатывая около 12 миллионов тонн нефти в год. Завод поставляет сырье для нефтехимической деятельности Германии и других стран Европы.
BP входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. Штат компании составляет 93,7 тысячи сотрудников.
 
ЭнергетикаНефтьБизнесГЕРМАНИЯЕВРОПАСШАBPНПЗ
 
 
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