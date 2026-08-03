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Энергетики восстановили электроснабжение в трех селах в Приморье

Энергетики восстановили электроснабжение в трех селах в Приморье - 03.08.2026, ПРАЙМ

Энергетики восстановили электроснабжение в трех селах в Приморье

Энергетики восстановили электроснабжение в трех населенных пунктах Хасанского округа Приморья, нарушенное из-за ливней, сообщила Дальневосточная... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T10:36+0300

2026-08-03T10:36+0300

2026-08-03T10:37+0300

энергетика

приморье

дрск

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ВЛАДИВОСТОК, 3 авг - ПРАЙМ. Энергетики восстановили электроснабжение в трех населенных пунктах Хасанского округа Приморья, нарушенное из-за ливней, сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК). Ранее в понедельник компания сообщила, что из-за аварии после непогоды без света остались жители сел Занадворовка, Береговое и поселка Рыбачий Хасанского округа, а также сел Павловка, поселка Изюбриный, части сел Уборка, Антоновка, Ленино и поселка Шумный Чугуевского района Приморья. "В 16.08 (09.08 мск - ред.) энергетики восстановили электроснабжение в селах Занадворовка, Береговое и в поселке Рыбачий Хасанского муниципального округа. Запитаны все бытовые потребители и социально значимые объекты", - говорится в сообщении ДРСК. В Приморье 1-2 августа действовало штормовое предупреждение из-за сильных ливней. Местами подмыло дороги. Два моста обрушились в Михайловском и Шкотовском округах.

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приморье, дрск