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У берегов Колумбии открыли газовое месторождение - 03.08.2026, ПРАЙМ
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У берегов Колумбии открыли газовое месторождение
У берегов Колумбии открыли газовое месторождение - 03.08.2026, ПРАЙМ
У берегов Колумбии открыли газовое месторождение
Новое газовое месторождение открыто на шельфе в Карибском море у берегов Колумбии, сообщили бразильская компания Petrobras и колумбийская компания Ecopetrol. | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T17:08+0300
2026-08-03T17:08+0300
газ
карибское море
колумбия
petrobras
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 авг - ПРАЙМ. Новое газовое месторождение открыто на шельфе в Карибском море у берегов Колумбии, сообщили бразильская компания Petrobras и колумбийская компания Ecopetrol. "Petrobras и Ecopetrol подтверждают новое открытие месторождения природного газа на шельфе в результате бурения разведочной скважины Copoazú-1 в блоке, расположенном в глубоководной части колумбийской зоны Карибского моря", - говорится в сообщении. Скважина Copoazú-1 расположена примерно в 36 километрах от берега, на глубине 964 метров. Бурение разведочной скважины Copoazú-1 началось 11 ноября 2025 года и продолжается с соблюдением экологических норм. Компании отметили, что позднее точно определят потенциал открытого месторождения, однако, по оценкам, он уже превышает ожидания.
https://1prime.ru/20260803/gaz-871974507.html
карибское море
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газ, карибское море, колумбия, petrobras
Газ, Карибское море, КОЛУМБИЯ, Petrobras
17:08 03.08.2026
 
У берегов Колумбии открыли газовое месторождение

Petrobras и Ecopetrol подтвердили открытие нового газового месторождения в Карибском море

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 авг - ПРАЙМ. Новое газовое месторождение открыто на шельфе в Карибском море у берегов Колумбии, сообщили бразильская компания Petrobras и колумбийская компания Ecopetrol.
"Petrobras и Ecopetrol подтверждают новое открытие месторождения природного газа на шельфе в результате бурения разведочной скважины Copoazú-1 в блоке, расположенном в глубоководной части колумбийской зоны Карибского моря", - говорится в сообщении.
Скважина Copoazú-1 расположена примерно в 36 километрах от берега, на глубине 964 метров. Бурение разведочной скважины Copoazú-1 началось 11 ноября 2025 года и продолжается с соблюдением экологических норм.
Компании отметили, что позднее точно определят потенциал открытого месторождения, однако, по оценкам, он уже превышает ожидания.
Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
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ГазКарибское мореКОЛУМБИЯPetrobras
 
 
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