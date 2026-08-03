https://1prime.ru/20260803/geopolitika-871971173.html
Франция усилит контроль за иностранными инвестициями
Франция усилит контроль за иностранными инвестициями - 03.08.2026, ПРАЙМ
Франция усилит контроль за иностранными инвестициями
Франция усилила контроль за иностранными инвестициями в компании определенных секторов из-за геополитической напряженности, заявил премьер-министр страны... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T13:02+0300
2026-08-03T13:02+0300
2026-08-03T13:02+0300
франция
себастьян лекорню
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_0:87:2849:1690_1920x0_80_0_0_77eb874fb7da5248f0a955379c75a2e6.jpg
ПАРИЖ, 3 авг - ПРАЙМ. Франция усилила контроль за иностранными инвестициями в компании определенных секторов из-за геополитической напряженности, заявил премьер-министр страны Себастьян Лекорню. "Мы усиливаем контроль за иностранными инвестициями в чувствительных секторах в условиях геополитики, отмеченной сильными напряженностями", - написал он на своей странице в соцсети X. По словам Лекорню, теперь неевропейские инвесторы должны будут получать от Франции разрешение на приобретение доли участия во французских компаниях, котируемых на регулируемых рынках за пределами ЕС, если она превышает 10%. Ранее такое правило действовало, если желаемая доля составляет не менее 25%.
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_241:0:2609:1776_1920x0_80_0_0_9e51d5431e1d645f54b513a3fcd715a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, себастьян лекорню, ес
ФРАНЦИЯ, Себастьян Лекорню, ЕС
Франция усилит контроль за иностранными инвестициями
Премьер Лекорню: Франция усилила контроль за иностранными инвестициями из-за геополитики