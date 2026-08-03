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Франция усилит контроль за иностранными инвестициями - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Франция усилит контроль за иностранными инвестициями
Франция усилит контроль за иностранными инвестициями - 03.08.2026, ПРАЙМ
Франция усилит контроль за иностранными инвестициями
Франция усилила контроль за иностранными инвестициями в компании определенных секторов из-за геополитической напряженности, заявил премьер-министр страны... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T13:02+0300
2026-08-03T13:02+0300
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себастьян лекорню
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ПАРИЖ, 3 авг - ПРАЙМ. Франция усилила контроль за иностранными инвестициями в компании определенных секторов из-за геополитической напряженности, заявил премьер-министр страны Себастьян Лекорню. "Мы усиливаем контроль за иностранными инвестициями в чувствительных секторах в условиях геополитики, отмеченной сильными напряженностями", - написал он на своей странице в соцсети X. По словам Лекорню, теперь неевропейские инвесторы должны будут получать от Франции разрешение на приобретение доли участия во французских компаниях, котируемых на регулируемых рынках за пределами ЕС, если она превышает 10%. Ранее такое правило действовало, если желаемая доля составляет не менее 25%.
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франция, себастьян лекорню, ес
ФРАНЦИЯ, Себастьян Лекорню, ЕС
13:02 03.08.2026
 
Франция усилит контроль за иностранными инвестициями

Премьер Лекорню: Франция усилила контроль за иностранными инвестициями из-за геополитики

© fotolia.com / Tatjana Brila%Флаг Франции
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
© fotolia.com / Tatjana Brila
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ПАРИЖ, 3 авг - ПРАЙМ. Франция усилила контроль за иностранными инвестициями в компании определенных секторов из-за геополитической напряженности, заявил премьер-министр страны Себастьян Лекорню.
"Мы усиливаем контроль за иностранными инвестициями в чувствительных секторах в условиях геополитики, отмеченной сильными напряженностями", - написал он на своей странице в соцсети X.
По словам Лекорню, теперь неевропейские инвесторы должны будут получать от Франции разрешение на приобретение доли участия во французских компаниях, котируемых на регулируемых рынках за пределами ЕС, если она превышает 10%. Ранее такое правило действовало, если желаемая доля составляет не менее 25%.
 
ФРАНЦИЯСебастьян ЛекорнюЕС
 
 
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