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Поставки меди в США достигли исторического максимума

Поставки меди в США достигли исторического максимума - 03.08.2026, ПРАЙМ

Поставки меди в США достигли исторического максимума

Поставки меди в США в прошедшем месяце достигли исторического максимума на фоне того, как инвесторы ожидают решения американской администрации относительно... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T19:02+0300

2026-08-03T19:02+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Поставки меди в США в прошедшем месяце достигли исторического максимума на фоне того, как инвесторы ожидают решения американской администрации относительно введения импортных пошлин на промышленный металл, сообщило агентство Bloomberg. "Около 200 тысяч тонн (меди - ред.) поступило в страну в июле - это самый большой месячный приток за всю историю наблюдений", - пишет агентство со ссылкой на данные IHS Markit, которые ведутся с 2014 года. Производители, потребители и трейдеры ожидают ясности, пока Белый дом решает, следует ли ввести импортные пошлины на медь, отмечает Блумберг. В конце июня американский министр торговли Говард Латник должен был вынести рекомендации относительно импортных пошлин, однако никаких заявлений не последовало. На полуфабрикаты из промышленного металла ранее вводились пошлины в размере 50%. Решение о введении пошлин на рафинированную медь, скорее всего, вызовет дополнительный всплеск поставок в США до их вступления в силу, добавляет агентство. Как указывает Bloomberg, на фоне увеличения поставок в США наблюдается сокращение запасов в других странах мира, поскольку трейдеры перенаправляют поставки, чтобы воспользоваться более высокими ценами. Агентство отмечает, что стоимость меди на нью-йоркской бирже Comex продолжает торговаться со значительной премией по отношению к LME. А официальные запасы промышленного металла на Comex в текущем году выросли более чем на 40% и достигли рекордного уровня.

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мировая экономика, промышленность, сша, ihs markit, comex, lme