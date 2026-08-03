Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поставки меди в США достигли исторического максимума - 03.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260803/med-871983169.html
Поставки меди в США достигли исторического максимума
Поставки меди в США достигли исторического максимума - 03.08.2026, ПРАЙМ
Поставки меди в США достигли исторического максимума
Поставки меди в США в прошедшем месяце достигли исторического максимума на фоне того, как инвесторы ожидают решения американской администрации относительно... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T19:02+0300
2026-08-03T19:02+0300
мировая экономика
промышленность
сша
ihs markit
comex
lme
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/96/837069692_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8c815db31cfe5a493e5a517b22d34a3.jpg
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Поставки меди в США в прошедшем месяце достигли исторического максимума на фоне того, как инвесторы ожидают решения американской администрации относительно введения импортных пошлин на промышленный металл, сообщило агентство Bloomberg. "Около 200 тысяч тонн (меди - ред.) поступило в страну в июле - это самый большой месячный приток за всю историю наблюдений", - пишет агентство со ссылкой на данные IHS Markit, которые ведутся с 2014 года. Производители, потребители и трейдеры ожидают ясности, пока Белый дом решает, следует ли ввести импортные пошлины на медь, отмечает Блумберг. В конце июня американский министр торговли Говард Латник должен был вынести рекомендации относительно импортных пошлин, однако никаких заявлений не последовало. На полуфабрикаты из промышленного металла ранее вводились пошлины в размере 50%. Решение о введении пошлин на рафинированную медь, скорее всего, вызовет дополнительный всплеск поставок в США до их вступления в силу, добавляет агентство. Как указывает Bloomberg, на фоне увеличения поставок в США наблюдается сокращение запасов в других странах мира, поскольку трейдеры перенаправляют поставки, чтобы воспользоваться более высокими ценами. Агентство отмечает, что стоимость меди на нью-йоркской бирже Comex продолжает торговаться со значительной премией по отношению к LME. А официальные запасы промышленного металла на Comex в текущем году выросли более чем на 40% и достигли рекордного уровня.
https://1prime.ru/20260803/gosdolg-871978755.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/96/837069692_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_caff54827c4dd6968f0f25361b4d7378.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, промышленность, сша, ihs markit, comex, lme
Мировая экономика, Промышленность, США, IHS Markit, Comex, LME
19:02 03.08.2026
 
Поставки меди в США достигли исторического максимума

Bloomberg: поставки меди в США в июле достигли исторического максимума

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Поставки меди в США в прошедшем месяце достигли исторического максимума на фоне того, как инвесторы ожидают решения американской администрации относительно введения импортных пошлин на промышленный металл, сообщило агентство Bloomberg.
"Около 200 тысяч тонн (меди - ред.) поступило в страну в июле - это самый большой месячный приток за всю историю наблюдений", - пишет агентство со ссылкой на данные IHS Markit, которые ведутся с 2014 года.
Производители, потребители и трейдеры ожидают ясности, пока Белый дом решает, следует ли ввести импортные пошлины на медь, отмечает Блумберг. В конце июня американский министр торговли Говард Латник должен был вынести рекомендации относительно импортных пошлин, однако никаких заявлений не последовало. На полуфабрикаты из промышленного металла ранее вводились пошлины в размере 50%.
Решение о введении пошлин на рафинированную медь, скорее всего, вызовет дополнительный всплеск поставок в США до их вступления в силу, добавляет агентство.
Как указывает Bloomberg, на фоне увеличения поставок в США наблюдается сокращение запасов в других странах мира, поскольку трейдеры перенаправляют поставки, чтобы воспользоваться более высокими ценами.
Агентство отмечает, что стоимость меди на нью-йоркской бирже Comex продолжает торговаться со значительной премией по отношению к LME. А официальные запасы промышленного металла на Comex в текущем году выросли более чем на 40% и достигли рекордного уровня.
Здание Министерства финансов в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
Bloomberg: иностранные инвесторы предпочитают акции США госдолгу
Вчера, 16:48
 
Мировая экономикаПромышленностьСШАIHS MarkitComexLME
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала