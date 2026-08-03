Заработали на войне: конфликт в Иране озолотил нефтяников, пишет Reuters
Буссо: война в Иране привела к росту прибыли корпораций в сфере нефтепереработки
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Конфликт в Иране реанимировал сферу нефтепереработки после нескольких десятилетий спада, пишет обозреватель в области энергетики Рон Буссо в колонке для издания Reuters.
"Огромные прибыли нефтеперерабатывающих компаний, вызванные войной в Иране, резко увеличили заработок транснациональных нефтегазовых корпораций, вдохнув новую жизнь в бизнес, который многие инвесторы в значительной степени списали со счетов", — заявил он.
По словам эксперта, сектор нефтепереработки готов демонстрировать необычайно высокую доходность в течение нескольких лет, несмотря на спад последних двух десятилетий из-за ставки на быстрое внедрение электромобилей в Европе.
"Сочетание фактически закрытого на несколько месяцев Ормузского пролива, ограничившего доступ нефтеперерабатывающих заводов к сырой нефти, и атак Тегерана на нефтеперерабатывающие заводы по всему Ближнему Востоку привело к рекордно высоким показателям рентабельности переработки бензина, дизельного топлива и авиационного топлива", — объяснил Буссо.
Он подчеркнул, что дефицит нефтепродуктов побудил операторов работать на полную мощность. Так, американские нефтеперерабатывающие заводы, которые во время конфликта стали крупнейшими в мире поставщиками топлива.
"Иранская война вновь вызвала опасения по поводу энергетической безопасности. Поэтому многие правительства расширяют стратегические хранилища как сырой нефти, так и переработанного топлива, чтобы защититься от будущих перебоев в поставках", — добавил эксперт.
Однако, по его мнению, большинство факторов, оказывающих непосредственное давление на показатели рентабельности переработки ослабнут через некоторое время.
"Сегодняшняя сверхприбыль генерируется войной, поврежденной инфраструктурой и дефицитом, а не структурным улучшением фундаментальных показателей отрасли. Нефтеперерабатывающие заводы получают выгоду, потому что мощности в мире теряются быстрее, чем исчезает спрос", — констатировал Буссо.