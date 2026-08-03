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Заработали на войне: конфликт в Иране озолотил нефтяников, пишет Reuters - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Заработали на войне: конфликт в Иране озолотил нефтяников, пишет Reuters
Заработали на войне: конфликт в Иране озолотил нефтяников, пишет Reuters - 03.08.2026, ПРАЙМ
Заработали на войне: конфликт в Иране озолотил нефтяников, пишет Reuters
Конфликт в Иране реанимировал сферу нефтепереработки после нескольких десятилетий спада, пишет обозреватель в области энергетики Рон Буссо в колонке для издания | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T15:58+0300
2026-08-03T15:58+0300
энергетика
топливо
нефть
европа
иран
ормузский пролив
мировая экономика
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Конфликт в Иране реанимировал сферу нефтепереработки после нескольких десятилетий спада, пишет обозреватель в области энергетики Рон Буссо в колонке для издания Reuters."Огромные прибыли нефтеперерабатывающих компаний, вызванные войной в Иране, резко увеличили заработок транснациональных нефтегазовых корпораций, вдохнув новую жизнь в бизнес, который многие инвесторы в значительной степени списали со счетов", — заявил он.По словам эксперта, сектор нефтепереработки готов демонстрировать необычайно высокую доходность в течение нескольких лет, несмотря на спад последних двух десятилетий из-за ставки на быстрое внедрение электромобилей в Европе."Сочетание фактически закрытого на несколько месяцев Ормузского пролива, ограничившего доступ нефтеперерабатывающих заводов к сырой нефти, и атак Тегерана на нефтеперерабатывающие заводы по всему Ближнему Востоку привело к рекордно высоким показателям рентабельности переработки бензина, дизельного топлива и авиационного топлива", — объяснил Буссо.Он подчеркнул, что дефицит нефтепродуктов побудил операторов работать на полную мощность. Так, американские нефтеперерабатывающие заводы, которые во время конфликта стали крупнейшими в мире поставщиками топлива."Иранская война вновь вызвала опасения по поводу энергетической безопасности. Поэтому многие правительства расширяют стратегические хранилища как сырой нефти, так и переработанного топлива, чтобы защититься от будущих перебоев в поставках", — добавил эксперт.Однако, по его мнению, большинство факторов, оказывающих непосредственное давление на показатели рентабельности переработки ослабнут через некоторое время."Сегодняшняя сверхприбыль генерируется войной, поврежденной инфраструктурой и дефицитом, а не структурным улучшением фундаментальных показателей отрасли. Нефтеперерабатывающие заводы получают выгоду, потому что мощности в мире теряются быстрее, чем исчезает спрос", — констатировал Буссо.
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европа
иран
ормузский пролив
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топливо, нефть, европа, иран, ормузский пролив, мировая экономика
Энергетика, топливо, Нефть, ЕВРОПА, ИРАН, Ормузский пролив, Мировая экономика
15:58 03.08.2026
 
Заработали на войне: конфликт в Иране озолотил нефтяников, пишет Reuters

Буссо: война в Иране привела к росту прибыли корпораций в сфере нефтепереработки

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Конфликт в Иране реанимировал сферу нефтепереработки после нескольких десятилетий спада, пишет обозреватель в области энергетики Рон Буссо в колонке для издания Reuters.
"Огромные прибыли нефтеперерабатывающих компаний, вызванные войной в Иране, резко увеличили заработок транснациональных нефтегазовых корпораций, вдохнув новую жизнь в бизнес, который многие инвесторы в значительной степени списали со счетов", — заявил он.
По словам эксперта, сектор нефтепереработки готов демонстрировать необычайно высокую доходность в течение нескольких лет, несмотря на спад последних двух десятилетий из-за ставки на быстрое внедрение электромобилей в Европе.
"Сочетание фактически закрытого на несколько месяцев Ормузского пролива, ограничившего доступ нефтеперерабатывающих заводов к сырой нефти, и атак Тегерана на нефтеперерабатывающие заводы по всему Ближнему Востоку привело к рекордно высоким показателям рентабельности переработки бензина, дизельного топлива и авиационного топлива", — объяснил Буссо.
Он подчеркнул, что дефицит нефтепродуктов побудил операторов работать на полную мощность. Так, американские нефтеперерабатывающие заводы, которые во время конфликта стали крупнейшими в мире поставщиками топлива.
"Иранская война вновь вызвала опасения по поводу энергетической безопасности. Поэтому многие правительства расширяют стратегические хранилища как сырой нефти, так и переработанного топлива, чтобы защититься от будущих перебоев в поставках", — добавил эксперт.
Однако, по его мнению, большинство факторов, оказывающих непосредственное давление на показатели рентабельности переработки ослабнут через некоторое время.
"Сегодняшняя сверхприбыль генерируется войной, поврежденной инфраструктурой и дефицитом, а не структурным улучшением фундаментальных показателей отрасли. Нефтеперерабатывающие заводы получают выгоду, потому что мощности в мире теряются быстрее, чем исчезает спрос", — констатировал Буссо.
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Война без победителя: в США признали, что угодили в ловушку из-за Ирана
30 июля, 16:53
 
ЭнергетикатопливоНефтьЕВРОПАИРАНОрмузский проливМировая экономика
 
 
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