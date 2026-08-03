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Заработали на войне: конфликт в Иране озолотил нефтяников, пишет Reuters

Заработали на войне: конфликт в Иране озолотил нефтяников, пишет Reuters - 03.08.2026, ПРАЙМ

Заработали на войне: конфликт в Иране озолотил нефтяников, пишет Reuters

Конфликт в Иране реанимировал сферу нефтепереработки после нескольких десятилетий спада, пишет обозреватель в области энергетики Рон Буссо в колонке для издания | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T15:58+0300

2026-08-03T15:58+0300

2026-08-03T15:58+0300

энергетика

топливо

нефть

европа

иран

ормузский пролив

мировая экономика

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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Конфликт в Иране реанимировал сферу нефтепереработки после нескольких десятилетий спада, пишет обозреватель в области энергетики Рон Буссо в колонке для издания Reuters."Огромные прибыли нефтеперерабатывающих компаний, вызванные войной в Иране, резко увеличили заработок транснациональных нефтегазовых корпораций, вдохнув новую жизнь в бизнес, который многие инвесторы в значительной степени списали со счетов", — заявил он.По словам эксперта, сектор нефтепереработки готов демонстрировать необычайно высокую доходность в течение нескольких лет, несмотря на спад последних двух десятилетий из-за ставки на быстрое внедрение электромобилей в Европе."Сочетание фактически закрытого на несколько месяцев Ормузского пролива, ограничившего доступ нефтеперерабатывающих заводов к сырой нефти, и атак Тегерана на нефтеперерабатывающие заводы по всему Ближнему Востоку привело к рекордно высоким показателям рентабельности переработки бензина, дизельного топлива и авиационного топлива", — объяснил Буссо.Он подчеркнул, что дефицит нефтепродуктов побудил операторов работать на полную мощность. Так, американские нефтеперерабатывающие заводы, которые во время конфликта стали крупнейшими в мире поставщиками топлива."Иранская война вновь вызвала опасения по поводу энергетической безопасности. Поэтому многие правительства расширяют стратегические хранилища как сырой нефти, так и переработанного топлива, чтобы защититься от будущих перебоев в поставках", — добавил эксперт.Однако, по его мнению, большинство факторов, оказывающих непосредственное давление на показатели рентабельности переработки ослабнут через некоторое время."Сегодняшняя сверхприбыль генерируется войной, поврежденной инфраструктурой и дефицитом, а не структурным улучшением фундаментальных показателей отрасли. Нефтеперерабатывающие заводы получают выгоду, потому что мощности в мире теряются быстрее, чем исчезает спрос", — констатировал Буссо.

https://1prime.ru/20260730/iran-871900151.html

европа

иран

ормузский пролив

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топливо, нефть, европа, иран, ормузский пролив, мировая экономика