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Ирак надеется в ближайшие дни договориться с Ираном о пропуске танкеров
Ирак надеется в ближайшие дни договориться с Ираном о пропуске танкеров - 03.08.2026, ПРАЙМ
Ирак надеется в ближайшие дни договориться с Ираном о пропуске танкеров
Ирак надеется в ближайшие дни договориться с Ираном о регулярном пропуске нефтяных танкеров через Ормузский пролив, сообщил министр нефти Ирака Басем Худейр. | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T21:55+0300
2026-08-03T21:55+0300
2026-08-03T21:55+0300
нефть
газ
ирак
ормузский пролив
иран
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СТАМБУЛ, 3 авг - ПРАЙМ. Ирак надеется в ближайшие дни договориться с Ираном о регулярном пропуске нефтяных танкеров через Ормузский пролив, сообщил министр нефти Ирака Басем Худейр. "Иракская делегация провела переговоры с иранской стороной касательно регулярного пропуска нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Надеемся достичь значительных договоренностей в ближайшие дни, что позволит обеспечить комфортный проход танкеров и сухогрузов под защитой", - заявил министр госагентству INA. Нефтяной сектор Ирака понес большой ущерб из-за конфликта в Персидском заливе и фактического закрытия Ормузского пролива, через который идет большая часть экспорта иракской нефти. В этой связи иракское руководство пытается нарастить нефтяной экспорт по другим маршрутам.
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нефть, газ, ирак, ормузский пролив, иран
Нефть, Газ, ИРАК, Ормузский пролив, ИРАН
Ирак надеется в ближайшие дни договориться с Ираном о пропуске танкеров
Ирак надеется договориться с Ираном о пропуске нефтяных танкеров через Ормузский пролив