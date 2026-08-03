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Чистая прибыль ЯТЭК по РСБУ за I полугодие выросла на 26% - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль ЯТЭК по РСБУ за I полугодие выросла на 26%
Чистая прибыль ЯТЭК по РСБУ за I полугодие выросла на 26% - 03.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль ЯТЭК по РСБУ за I полугодие выросла на 26%
Чистая прибыль Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) по РСБУ за первое полугодие достигла 1,34 миллиарда рублей, что выше на 26%, чем за аналогичный... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T12:05+0300
2026-08-03T12:05+0300
нефть
энергетика
экономика
якутия
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) по РСБУ за первое полугодие достигла 1,34 миллиарда рублей, что выше на 26%, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании. Выручка выросла на 2,4% в годовом выражении и составила 5,82 миллиарда рублей, себестоимость продаж - снизилась на 8,6%, до 1,99 миллиарда. Валовая прибыль увеличилась на 9%, до 3,83 миллиарда рублей, прибыль от продаж - на 27%, до 2,72 миллиарда. Долгосрочные обязательства компании на 30 июня снизились до 5,82 миллиарда рублей с 11,03 миллиарда рублей на конец прошлого года, краткосрочные - выросли до 8,6 миллиарда рублей с 2,98 миллиарда рублей. ЯТЭК занимается поиском, разведкой и добычей природного газа и газового конденсата на месторождениях и лицензионных участках недр в Якутии.
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Нефть, Энергетика, Экономика, ЯКУТИЯ
12:05 03.08.2026
 
Чистая прибыль ЯТЭК по РСБУ за I полугодие выросла на 26%

Чистая прибыль ЯТЭК по РСБУ за первое полугодие выросла на 26%

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) по РСБУ за первое полугодие достигла 1,34 миллиарда рублей, что выше на 26%, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.
Выручка выросла на 2,4% в годовом выражении и составила 5,82 миллиарда рублей, себестоимость продаж - снизилась на 8,6%, до 1,99 миллиарда.
Валовая прибыль увеличилась на 9%, до 3,83 миллиарда рублей, прибыль от продаж - на 27%, до 2,72 миллиарда.
Долгосрочные обязательства компании на 30 июня снизились до 5,82 миллиарда рублей с 11,03 миллиарда рублей на конец прошлого года, краткосрочные - выросли до 8,6 миллиарда рублей с 2,98 миллиарда рублей.
ЯТЭК занимается поиском, разведкой и добычей природного газа и газового конденсата на месторождениях и лицензионных участках недр в Якутии.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьЯКУТИЯ
 
 
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