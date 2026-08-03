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Рубль заметно снизился к юаню на фоне подешевевшей нефти

Рубль заметно снизился к юаню на фоне подешевевшей нефти - 03.08.2026, ПРАЙМ

Рубль заметно снизился к юаню на фоне подешевевшей нефти

Рубль заметно снизился к юаню под эффектом целого ряда факторов, среди которых подешевевшая нефть и сезонное восстановление импорта, следует из данных... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T19:40+0300

2026-08-03T19:40+0300

2026-08-03T19:52+0300

рынок

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иран

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ук альфа-капитал

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Рубль заметно снизился к юаню под эффектом целого ряда факторов, среди которых подешевевшая нефть и сезонное восстановление импорта, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 21 копейку, закрыв торги на отметке 11,94 рубля. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.23 мск дешевел на 4,92%, до 83,6 доллара за баррель. "В выходные и в понедельник президент США Дональд Трамп сделал заявления о возможных переговорах с Ираном, которые вызвали резкое падение нефтяных цен. Рынок воспринял эти сигналы как возможное начало дипломатического урегулирования ближневосточного конфликта"- рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Падение нефти оказало понижательное давление на рубль и другие валюты нефтеэкспортеров, добавил он. "Рубль умеренно слабеет: курс держится вблизи 80 за доллар и около 11,8 за юань. На нацвалюту давят сезонное восстановление импорта, пик туристического сезона, а также эффект от цикла снижения ключевой ставки. Кроме того, в текущих котировках отражается июньское снижение цен на нефть. Вероятно, сокращается и приток валютной выручки - как от нефтегазового сектора, так и от несырьевого экспорта, который также подешевел в начале лета", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Динамика ставок по однодневным займам в юанях указывает на снижение локального дефицита китайской валюты, кредитные ставки остаются высокими, а депозитные даже немного выросли, что поддерживает спрос на рублевые сбережения, добавил он. Прогнозы "Минфин объявит в среду объем операций на валютном рынке по бюджетному правилу. Краткосрочно ждем курс доллара в диапазоне 79–81 рубль, юаня - 11,65–11,95 рубля", - делится Смирнов. На завтра ожидания по курсам доллара, евро и юаня: 79–81 рубль, 91-93 рубля и 11,6-12,1 рубля соответственно, прогнозирует Наталья Мильчакова из Freedom Global.

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рынок, нефть, сша, иран, дональд трамп, ук альфа-капитал, "бкс мир инвестиций", минфин