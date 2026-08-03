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Рубль заметно снизился к юаню на фоне подешевевшей нефти - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Рубль заметно снизился к юаню на фоне подешевевшей нефти
Рубль заметно снизился к юаню на фоне подешевевшей нефти - 03.08.2026, ПРАЙМ
Рубль заметно снизился к юаню на фоне подешевевшей нефти
Рубль заметно снизился к юаню под эффектом целого ряда факторов, среди которых подешевевшая нефть и сезонное восстановление импорта, следует из данных... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T19:40+0300
2026-08-03T19:52+0300
рынок
нефть
сша
иран
дональд трамп
ук альфа-капитал
"бкс мир инвестиций"
минфин
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Рубль заметно снизился к юаню под эффектом целого ряда факторов, среди которых подешевевшая нефть и сезонное восстановление импорта, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 21 копейку, закрыв торги на отметке 11,94 рубля. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.23 мск дешевел на 4,92%, до 83,6 доллара за баррель. "В выходные и в понедельник президент США Дональд Трамп сделал заявления о возможных переговорах с Ираном, которые вызвали резкое падение нефтяных цен. Рынок воспринял эти сигналы как возможное начало дипломатического урегулирования ближневосточного конфликта"- рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Падение нефти оказало понижательное давление на рубль и другие валюты нефтеэкспортеров, добавил он. "Рубль умеренно слабеет: курс держится вблизи 80 за доллар и около 11,8 за юань. На нацвалюту давят сезонное восстановление импорта, пик туристического сезона, а также эффект от цикла снижения ключевой ставки. Кроме того, в текущих котировках отражается июньское снижение цен на нефть. Вероятно, сокращается и приток валютной выручки - как от нефтегазового сектора, так и от несырьевого экспорта, который также подешевел в начале лета", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Динамика ставок по однодневным займам в юанях указывает на снижение локального дефицита китайской валюты, кредитные ставки остаются высокими, а депозитные даже немного выросли, что поддерживает спрос на рублевые сбережения, добавил он. Прогнозы "Минфин объявит в среду объем операций на валютном рынке по бюджетному правилу. Краткосрочно ждем курс доллара в диапазоне 79–81 рубль, юаня - 11,65–11,95 рубля", - делится Смирнов. На завтра ожидания по курсам доллара, евро и юаня: 79–81 рубль, 91-93 рубля и 11,6-12,1 рубля соответственно, прогнозирует Наталья Мильчакова из Freedom Global.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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40
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рынок, нефть, сша, иран, дональд трамп, ук альфа-капитал, "бкс мир инвестиций", минфин
Рынок, Нефть, США, ИРАН, Дональд Трамп, УК Альфа-Капитал, "БКС Мир инвестиций", Минфин
19:40 03.08.2026 (обновлено: 19:52 03.08.2026)
 
Рубль заметно снизился к юаню на фоне подешевевшей нефти

Курс юаня вырос на 21 копейку на фоне подешевевшей нефти и восстановления импорта

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Рубль заметно снизился к юаню под эффектом целого ряда факторов, среди которых подешевевшая нефть и сезонное восстановление импорта, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 21 копейку, закрыв торги на отметке 11,94 рубля.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.23 мск дешевел на 4,92%, до 83,6 доллара за баррель.
"В выходные и в понедельник президент США Дональд Трамп сделал заявления о возможных переговорах с Ираном, которые вызвали резкое падение нефтяных цен. Рынок воспринял эти сигналы как возможное начало дипломатического урегулирования ближневосточного конфликта"- рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
Падение нефти оказало понижательное давление на рубль и другие валюты нефтеэкспортеров, добавил он.
"Рубль умеренно слабеет: курс держится вблизи 80 за доллар и около 11,8 за юань. На нацвалюту давят сезонное восстановление импорта, пик туристического сезона, а также эффект от цикла снижения ключевой ставки. Кроме того, в текущих котировках отражается июньское снижение цен на нефть. Вероятно, сокращается и приток валютной выручки - как от нефтегазового сектора, так и от несырьевого экспорта, который также подешевел в начале лета", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Динамика ставок по однодневным займам в юанях указывает на снижение локального дефицита китайской валюты, кредитные ставки остаются высокими, а депозитные даже немного выросли, что поддерживает спрос на рублевые сбережения, добавил он.

Прогнозы

"Минфин объявит в среду объем операций на валютном рынке по бюджетному правилу. Краткосрочно ждем курс доллара в диапазоне 79–81 рубль, юаня - 11,65–11,95 рубля", - делится Смирнов.
На завтра ожидания по курсам доллара, евро и юаня: 79–81 рубль, 91-93 рубля и 11,6-12,1 рубля соответственно, прогнозирует Наталья Мильчакова из Freedom Global.
 
РынокНефтьСШАИРАНДональд ТрампУК Альфа-Капитал"БКС Мир инвестиций"Минфин
 
 
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