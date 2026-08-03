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Российский рынок акций растет при поддержке дивидендов и геополитики

Российский рынок акций растет при поддержке дивидендов и геополитики - 03.08.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет при поддержке дивидендов и геополитики

Российский рынок акций растет днем понедельника при поддержке со стороны дивидендных выплат и геополитики, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T15:36+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет днем понедельника при поддержке со стороны дивидендных выплат и геополитики, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.17 мск рос на 1,59%, до 2261,6 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 5,7%, до 82,92 доллара за баррель. "Рост индекса Мосбиржи в последние дни обусловлен стабилизацией ситуации с ликвидностью, поддержкой со стороны дивидендных выплат. Дополнительным фактором выступают признаки возможного возобновления переговоров между Россией и Украиной, что снижает геополитические риски. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США в ближайшие несколько недель планируют попытаться возобновить переговоры между Россией и Украиной", - комментирует Кристина Гудым из ФГ "Финам". "Позитивную динамику показывают практически все отраслевые индексы, за исключением телекоммуникационного, подкрепляя позитивный импульс для восстановления индекса Мосбиржи, который может повыситься в направлении 2310 пунктов, где проходит 50-дневное скользящее среднее", - рассказал Александр Дудников из "Цифра брокер". Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста - акции "Сегежи" (+26,73%), ОВК (+9,34%), "Русгидро" (+5,65%), "Аэрофлота" (+4,83%) и префы "Мечела" (+4,65%). "Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции группы "Сегежа", скорее всего, в связи с новостями о будущем строительстве группой совместно с китайским инвестором биохимического комплекса в Сибири. Лидерами понижения оказались акции "Лукойла" в связи с падением цен на нефть", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Global. В лидерах снижения - акции "Лукойла" (-0,85%), "Роснефти" (-0,81%), "Башнефти" (-0,67%), ЮГК (-0,65%) и ДВМП (-0,60%). Прогнозы Мильчакова ожидает, что до конца дня индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2240-2290 пунктов. Гудым ожидает закрытия торгов в "зеленой зоне".

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