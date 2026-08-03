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Т-Банк соберет заявки на облигации на 30 миллиардов рублей

Т-Банк соберет заявки на облигации на 30 миллиардов рублей - 03.08.2026, ПРАЙМ

Т-Банк соберет заявки на облигации на 30 миллиардов рублей

Т-Банк планирует 3-11 августа собрать заявки инвесторов на облигации объемом до 30 миллиардов рублей, обеспеченные потребительскими кредитами, говорится в... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T13:47+0300

2026-08-03T13:47+0300

2026-08-03T13:56+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Т-Банк планирует 3-11 августа собрать заявки инвесторов на облигации объемом до 30 миллиардов рублей, обеспеченные потребительскими кредитами, говорится в сообщении банка. Ставка купона фиксированная, ориентир - до 16,5% годовых. Окончательный размер ставки будет определен после завершения сбора заявок 11 августа. Ожидаемая дата погашения - 21 августа 2028 года, предельная дата погашения - 21 декабря 2033 года. Купоны будут выплачиваться ежемесячно на первоначальный номинал в течение года, затем начнется амортизация - постепенная выплата инвесторам вложенных средств вместе с купонами. В обеспечении облигаций - портфель потребительских кредитов, выданных Т-Банком его клиентам. Инструмент доступен широкой аудитории, включая неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования. "Особенность выпуска - многотраншевая структура. Эмитент выпускает три транша облигаций: старший, второй и младший", - говорится в сообщении банка. "Инвесторам предлагается старший транш облигаций с приоритетным правом на выплаты. Даже если существенная часть заемщиков полностью перестанет платить по кредитам, владельцы облигаций "Кредитный поток 6.0" получат свои платежи за счет младшего транша, который Т-Банк выкупит на себя, а также второго транша", - добавляется там. ООО "СФО ТБ-10" - десятый эмитент, который выпускает облигации, обеспеченные разными видами кредитных активов Т-Банка. Обеспечением предыдущих схожих ценных бумаг выступали портфели ипотечных, потребительских кредитов, а также кредитных карт клиентов Т-Банка.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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