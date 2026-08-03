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В АТОР дали рекомендации туристам, отдыхающим в Таиланде - 03.08.2026, ПРАЙМ
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В АТОР дали рекомендации туристам, отдыхающим в Таиланде
В АТОР дали рекомендации туристам, отдыхающим в Таиланде - 03.08.2026, ПРАЙМ
В АТОР дали рекомендации туристам, отдыхающим в Таиланде
Российским туристам, находящимся в Таиланде, в целях безопасности не следует отходить от курортных центров и туристических мест на дальние расстояния без... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T12:16+0300
2026-08-03T12:16+0300
туризм
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Российским туристам, находящимся в Таиланде, в целях безопасности не следует отходить от курортных центров и туристических мест на дальние расстояния без сопровождения гидов, а также необходимо всегда быть на связи, порекомендовали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее в понедельник министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео на брифинге в Бангкоке заявил журналистам, что убийство двух молодых россиян в Паттайе подрывает туристический имидж страны. По его словам государство полно решимости обеспечить большую безопасность и не допустить повторения подобных преступлений в будущем. "Для минимизации рисков туристам следует соблюдать известные меры безопасности: прежде всего - не удаляться без сопровождаемых групп и гидов на значительное расстояние от курортных центров и туристических мест, всегда быть на связи", - сказали в АТОРе. Как отметили в ассоциации, российские туроператоры оценили инициативу правительства Таиланда по повышению мер безопасности как важную и способствующую укреплению репутации страны как безопасного туристического направления. Так, опыт туроператоров, отправляющих ежегодно сотни тысяч российских путешественников в Королевство подтверждает в целом спокойную ситуацию на курортах Таиланда. При этом инциденты, связанные с криминалом, здесь крайне редки, но, как и в любой другой стране, их невозможно исключить полностью, добавили в АТОРе. Там также подчеркнули, что в период с января по июль российский турпоток в Таиланд достиг цифры в 1,1 миллиона визитов. Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы, пропали в Паттайе 26 июля. Позже были арестованы подозреваемые, они признались в убийстве Назимовых и показали полиции место захоронения тел погибших.
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туризм, бизнес, россия, таиланд, паттайя, бангкок, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТАИЛАНД, Паттайя, БАНГКОК, АТОР
12:16 03.08.2026
 
В АТОР дали рекомендации туристам, отдыхающим в Таиланде

АТОР: россиянам в Таиланде не следует отходить от курортов без сопровождения гидов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПляж "Найтон" на острове Пхукет в Таиланде
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Российским туристам, находящимся в Таиланде, в целях безопасности не следует отходить от курортных центров и туристических мест на дальние расстояния без сопровождения гидов, а также необходимо всегда быть на связи, порекомендовали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее в понедельник министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео на брифинге в Бангкоке заявил журналистам, что убийство двух молодых россиян в Паттайе подрывает туристический имидж страны. По его словам государство полно решимости обеспечить большую безопасность и не допустить повторения подобных преступлений в будущем.
"Для минимизации рисков туристам следует соблюдать известные меры безопасности: прежде всего - не удаляться без сопровождаемых групп и гидов на значительное расстояние от курортных центров и туристических мест, всегда быть на связи", - сказали в АТОРе.
Как отметили в ассоциации, российские туроператоры оценили инициативу правительства Таиланда по повышению мер безопасности как важную и способствующую укреплению репутации страны как безопасного туристического направления.
Так, опыт туроператоров, отправляющих ежегодно сотни тысяч российских путешественников в Королевство подтверждает в целом спокойную ситуацию на курортах Таиланда. При этом инциденты, связанные с криминалом, здесь крайне редки, но, как и в любой другой стране, их невозможно исключить полностью, добавили в АТОРе.
Там также подчеркнули, что в период с января по июль российский турпоток в Таиланд достиг цифры в 1,1 миллиона визитов.
Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы, пропали в Паттайе 26 июля. Позже были арестованы подозреваемые, они признались в убийстве Назимовых и показали полиции место захоронения тел погибших.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТАИЛАНДПаттайяБАНГКОКАТОР
 
 
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