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В АТОР дали рекомендации туристам, отдыхающим в Таиланде

В АТОР дали рекомендации туристам, отдыхающим в Таиланде - 03.08.2026, ПРАЙМ

В АТОР дали рекомендации туристам, отдыхающим в Таиланде

Российским туристам, находящимся в Таиланде, в целях безопасности не следует отходить от курортных центров и туристических мест на дальние расстояния без... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T12:16+0300

2026-08-03T12:16+0300

2026-08-03T12:16+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Российским туристам, находящимся в Таиланде, в целях безопасности не следует отходить от курортных центров и туристических мест на дальние расстояния без сопровождения гидов, а также необходимо всегда быть на связи, порекомендовали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее в понедельник министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео на брифинге в Бангкоке заявил журналистам, что убийство двух молодых россиян в Паттайе подрывает туристический имидж страны. По его словам государство полно решимости обеспечить большую безопасность и не допустить повторения подобных преступлений в будущем. "Для минимизации рисков туристам следует соблюдать известные меры безопасности: прежде всего - не удаляться без сопровождаемых групп и гидов на значительное расстояние от курортных центров и туристических мест, всегда быть на связи", - сказали в АТОРе. Как отметили в ассоциации, российские туроператоры оценили инициативу правительства Таиланда по повышению мер безопасности как важную и способствующую укреплению репутации страны как безопасного туристического направления. Так, опыт туроператоров, отправляющих ежегодно сотни тысяч российских путешественников в Королевство подтверждает в целом спокойную ситуацию на курортах Таиланда. При этом инциденты, связанные с криминалом, здесь крайне редки, но, как и в любой другой стране, их невозможно исключить полностью, добавили в АТОРе. Там также подчеркнули, что в период с января по июль российский турпоток в Таиланд достиг цифры в 1,1 миллиона визитов. Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы, пропали в Паттайе 26 июля. Позже были арестованы подозреваемые, они признались в убийстве Назимовых и показали полиции место захоронения тел погибших.

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туризм, бизнес, россия, таиланд, паттайя, бангкок, атор