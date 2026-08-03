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Нефтяные компании слишком много зарабатывают, заявил Трамп
Нефтяные компании слишком много зарабатывают, заявил Трамп - 03.08.2026, ПРАЙМ
Нефтяные компании слишком много зарабатывают, заявил Трамп
Нефтяные компании слишком много зарабатывают, убежден американский президент Дональд Трамп. | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T21:47+0300
2026-08-03T21:47+0300
2026-08-03T21:47+0300
энергетика
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ВАШИНГТОН, 3 авг – ПРАЙМ. Нефтяные компании слишком много зарабатывают, убежден американский президент Дональд Трамп.
"Когда мы закончим с Ираном, вы увидите, как цены на нефть рухнут. Но они заработали слишком много денег, слишком много. Chevron - слишком много. ExxonMobil - слишком много, слишком много денег", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Он отметил, что недоволен сложившейся ситуацией, призвал компании снизить цены на бензин.
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Энергетика, Нефть, Мировая экономика, ИРАН, Дональд Трамп, Chevron
Нефтяные компании слишком много зарабатывают, заявил Трамп
Президент США Трамп: нефтяные компании слишком много зарабатывают
ВАШИНГТОН, 3 авг – ПРАЙМ. Нефтяные компании слишком много зарабатывают, убежден американский президент Дональд Трамп.
"Когда мы закончим с Ираном, вы увидите, как цены на нефть рухнут. Но они заработали слишком много денег, слишком много. Chevron - слишком много. ExxonMobil - слишком много, слишком много денег", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Он отметил, что недоволен сложившейся ситуацией, призвал компании снизить цены на бензин.