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Цены на уголь в портах Дальнего Востока в июле выросли на 9,01%

Цены на уголь в портах Дальнего Востока в июле выросли на 9,01% - 03.08.2026, ПРАЙМ

Цены на уголь в портах Дальнего Востока в июле выросли на 9,01%

Индекс цен на коксующийся уголь в июле увеличился на 9,01% в портах Дальнего Востока, до 152,26 доллара за тонну, при этом договорной объем снизился на 9,4% и... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T14:50+0300

2026-08-03T14:50+0300

2026-08-03T14:50+0300

энергетика

нефть

экономика

дальний восток

северо-запад

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Индекс цен на коксующийся уголь в июле увеличился на 9,01% в портах Дальнего Востока, до 152,26 доллара за тонну, при этом договорной объем снизился на 9,4% и составил 1,295 миллиона тонн, следует из данных Петербургской биржи. Кроме того, энергетический уголь калорийностью 6500 ккал/кг подорожал на 7,51%, до 124,16 доллара за тонну. Индекс цен на уголь с калорийностью 5500 ккал/кг вырос на 2,12%, до 96,17 доллара, однако с калорийностью 6000 ккал/кг - сократился на 1,2%, до 106,71 доллара. Стоимость энергетического угля в портах Северо-Запада в июле увеличилась на 5,76% и составила 82,44 доллара за тонну. В портах Юга, наоборот, индекс цен снизился - на 3%, до 89,15 доллара за тонну. В марте торговая площадка заявила, что приступила к расчету индексов цен угля, которые отражают ежемесячную динамику и фактический средневзвешенный уровень цен энергетического и коксующегося угля на основных направлениях экспорта - в портах Северо-Запада, Юга и Дальнего Востока.

дальний восток

северо-запад

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нефть, дальний восток, северо-запад