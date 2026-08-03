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Турецкие отели смогут снизить расходы на конвертацию рублей

Турецкие отели смогут снизить расходы на конвертацию рублей - 03.08.2026, ПРАЙМ

Турецкие отели смогут снизить расходы на конвертацию рублей

Турецкие отели и туристические компании, принимающие российских туристов, смогут снизить издержки при конвертации средств, поступающих в том числе по рублевым... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T13:50+0300

2026-08-03T13:50+0300

2026-08-03T13:58+0300

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центральный банк

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АНКАРА, 3 авг - ПРАЙМ. Турецкие отели и туристические компании, принимающие российских туристов, смогут снизить издержки при конвертации средств, поступающих в том числе по рублевым продажам туров, благодаря продлению программы государственной поддержки обмена иностранной валюты на лиры, заявил РИА Новости представитель туристического сектора Аланьи, турагент Аслан Мустафа Кылдонер. Госпрограмма действует с 2022 года и стимулирует компании продавать валютную выручку Центральному банку Турции. При обмене поступившей из-за рубежа иностранной валюты на лиры государство выплачивает компаниям поддержку в размере 3% от суммы конвертации. Мера направлена на укрепление спроса на лиру, пополнение валютных резервов и снижение финансовой нагрузки на экспортеров и туристический сектор. "Продление программы позволит туристическим компаниям сократить финансовую нагрузку. Для рынка, который активно работает с российскими туристами, это особенно важно, поскольку значительная часть продаж осуществляется в рублях, а поступающие средства затем конвертируются в иностранную валюту и турецкие лиры", — сказал Кылдонер. Как правило, туристы из России оплачивают туры в рублях, после чего туроператоры проводят взаиморасчеты в иностранной валюте, а турецкие гостиницы и принимающие компании затем конвертируют полученную валютную выручку в лиры для покрытия текущих расходов — выплаты зарплат, оплаты коммунальных услуг, налогов и расчетов с поставщиками, пояснил он. По его словам, именно на этом этапе государственная компенсация в размере 3% позволяет частично снизить потери, связанные с конвертацией, и уменьшить финансовую нагрузку на туристические предприятия. Собеседник агентства добавил, что отрасль рассчитывает на максимально простой доступ к программе без дополнительных бюрократических требований, чтобы поддержкой могли воспользоваться как можно больше компаний. Россия остается крупнейшим источником иностранных туристов для Турции. По итогам прошлого года страну посетили 6,9 миллиона граждан России, что стало рекордным показателем среди всех зарубежных рынков и обеспечило стране первое место по числу прибытий иностранных туристов.

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туризм, бизнес, россия, турция, центральные банки, центральный банк