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Эксперт: говорить о переломе ситуации в экономике Турции рано - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Эксперт: говорить о переломе ситуации в экономике Турции рано
Эксперт: говорить о переломе ситуации в экономике Турции рано - 03.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт: говорить о переломе ситуации в экономике Турции рано
Несмотря на замедление официальной инфляции в Турции говорить о переломе ситуации пока преждевременно, а рост цен остается устойчивым, заявил РИА Новости бывший | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T13:02+0300
2026-08-03T13:02+0300
экономика
мировая экономика
турция
центральные банки
центральный банк
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АНКАРА, 3 авг - ПРАЙМ. Несмотря на замедление официальной инфляции в Турции говорить о переломе ситуации пока преждевременно, а рост цен остается устойчивым, заявил РИА Новости бывший аналитик Центрального банка Турции Онур Дашдемир. По данным Турецкого института статистики (TÜİK), в июле индекс потребительских цен в стране вырос на 1,78%, а годовая инфляция чуть замедлилась - до 31,75%. Но независимые экономисты традиционно оценивают рост стоимости жизни в стране значительно выше официальных показателей, в частности, группа экономистов ENAG подсчитала ее на уровне 50,49%. "Замедление инфляции не означает, что проблема решена. Рост цен по-прежнему остается устойчивым, а ощутимого улучшения стоимости жизни население пока не видит", — сказал Дашдемир. По его словам, июльские данные отражают лишь ограниченное замедление инфляции и не свидетельствуют о кардинальном изменении ситуации в экономике. "При отсутствии новых внешних потрясений к концу года рост потребительских цен может опуститься немного ниже 30%, а ключевая ставка — снизиться примерно до 35%. При этом рост цен на продукты питания и услуги остается устойчивым", - пояснил собеседник агентства. Дашдемир полагает, что официальные показатели инфляции в Турции существенно отличаются от роста стоимости жизни, который ощущают граждане. По ее словам, даже при месячной инфляции в 1,78% и годовой в 31,75% экономика продолжает испытывать серьезные проблемы.
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мировая экономика, турция, центральные банки, центральный банк
Экономика, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, центральные банки, Центральный банк
13:02 03.08.2026
 
Эксперт: говорить о переломе ситуации в экономике Турции рано

Экс-аналитик ЦБ Дашдемир: инфляция в Турции остается устойчивой

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АНКАРА, 3 авг - ПРАЙМ. Несмотря на замедление официальной инфляции в Турции говорить о переломе ситуации пока преждевременно, а рост цен остается устойчивым, заявил РИА Новости бывший аналитик Центрального банка Турции Онур Дашдемир.
По данным Турецкого института статистики (TÜİK), в июле индекс потребительских цен в стране вырос на 1,78%, а годовая инфляция чуть замедлилась - до 31,75%. Но независимые экономисты традиционно оценивают рост стоимости жизни в стране значительно выше официальных показателей, в частности, группа экономистов ENAG подсчитала ее на уровне 50,49%.
"Замедление инфляции не означает, что проблема решена. Рост цен по-прежнему остается устойчивым, а ощутимого улучшения стоимости жизни население пока не видит", — сказал Дашдемир.
По его словам, июльские данные отражают лишь ограниченное замедление инфляции и не свидетельствуют о кардинальном изменении ситуации в экономике.
"При отсутствии новых внешних потрясений к концу года рост потребительских цен может опуститься немного ниже 30%, а ключевая ставка — снизиться примерно до 35%. При этом рост цен на продукты питания и услуги остается устойчивым", - пояснил собеседник агентства.
Дашдемир полагает, что официальные показатели инфляции в Турции существенно отличаются от роста стоимости жизни, который ощущают граждане. По ее словам, даже при месячной инфляции в 1,78% и годовой в 31,75% экономика продолжает испытывать серьезные проблемы.
 
ЭкономикаМировая экономикаТУРЦИЯцентральные банкиЦентральный банк
 
 
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