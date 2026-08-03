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Эксперт: говорить о переломе ситуации в экономике Турции рано

Эксперт: говорить о переломе ситуации в экономике Турции рано - 03.08.2026, ПРАЙМ

Эксперт: говорить о переломе ситуации в экономике Турции рано

Несмотря на замедление официальной инфляции в Турции говорить о переломе ситуации пока преждевременно, а рост цен остается устойчивым, заявил РИА Новости бывший | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T13:02+0300

2026-08-03T13:02+0300

2026-08-03T13:02+0300

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АНКАРА, 3 авг - ПРАЙМ. Несмотря на замедление официальной инфляции в Турции говорить о переломе ситуации пока преждевременно, а рост цен остается устойчивым, заявил РИА Новости бывший аналитик Центрального банка Турции Онур Дашдемир. По данным Турецкого института статистики (TÜİK), в июле индекс потребительских цен в стране вырос на 1,78%, а годовая инфляция чуть замедлилась - до 31,75%. Но независимые экономисты традиционно оценивают рост стоимости жизни в стране значительно выше официальных показателей, в частности, группа экономистов ENAG подсчитала ее на уровне 50,49%. "Замедление инфляции не означает, что проблема решена. Рост цен по-прежнему остается устойчивым, а ощутимого улучшения стоимости жизни население пока не видит", — сказал Дашдемир. По его словам, июльские данные отражают лишь ограниченное замедление инфляции и не свидетельствуют о кардинальном изменении ситуации в экономике. "При отсутствии новых внешних потрясений к концу года рост потребительских цен может опуститься немного ниже 30%, а ключевая ставка — снизиться примерно до 35%. При этом рост цен на продукты питания и услуги остается устойчивым", - пояснил собеседник агентства. Дашдемир полагает, что официальные показатели инфляции в Турции существенно отличаются от роста стоимости жизни, который ощущают граждане. По ее словам, даже при месячной инфляции в 1,78% и годовой в 31,75% экономика продолжает испытывать серьезные проблемы.

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мировая экономика, турция, центральные банки, центральный банк