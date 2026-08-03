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Курс юаня по итогам торгов понедельника вырос на 21 копейку - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня по итогам торгов понедельника вырос на 21 копейку
Курс юаня по итогам торгов понедельника вырос на 21 копейку - 03.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня по итогам торгов понедельника вырос на 21 копейку
Курс юаня по итогам торгов понедельника вырос до 11,94 рубля, следует из данных Московской биржи. | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T19:19+0300
2026-08-03T19:19+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов понедельника вырос до 11,94 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов подскочил на 21 копейку, закрыв торги на отметке 11,94 рубля.
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рынок, юань, рубль, торги, валюта, мосбиржа
Китайский юань, Рынок, юань, рубль, Торги, валюта, Мосбиржа
19:19 03.08.2026
 
Курс юаня по итогам торгов понедельника вырос на 21 копейку

Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов понедельника вырос до 11,94 рубля

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов понедельника вырос до 11,94 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов подскочил на 21 копейку, закрыв торги на отметке 11,94 рубля.
 
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