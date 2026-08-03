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Курс юаня по итогам торгов понедельника вырос на 21 копейку
Курс юаня по итогам торгов понедельника вырос на 21 копейку - 03.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня по итогам торгов понедельника вырос на 21 копейку
Курс юаня по итогам торгов понедельника вырос до 11,94 рубля, следует из данных Московской биржи. | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T19:19+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов понедельника вырос до 11,94 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов подскочил на 21 копейку, закрыв торги на отметке 11,94 рубля.
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рынок, юань, рубль, торги, валюта, мосбиржа
Китайский юань, Рынок, юань, рубль, Торги, валюта, Мосбиржа
Курс юаня по итогам торгов понедельника вырос на 21 копейку
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов понедельника вырос до 11,94 рубля