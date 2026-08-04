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Нассер: атаки хуситов не повлияли на возможности Saudi Aramco - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Нассер: атаки хуситов не повлияли на возможности Saudi Aramco
Нассер: атаки хуситов не повлияли на возможности Saudi Aramco - 04.08.2026, ПРАЙМ
Нассер: атаки хуситов не повлияли на возможности Saudi Aramco
Атаки йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) на объекты нефтяной промышленности не повлияли на возможности нефтегазовой компании Saudi Aramco, заявил во... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T15:04+0300
2026-08-04T15:08+0300
энергетика
нефть
saudi aramco
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Атаки йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) на объекты нефтяной промышленности не повлияли на возможности нефтегазовой компании Saudi Aramco, заявил во вторник ее генеральный директор Амин Нассер. "Даже после июльских атак не было существенного влияния на наши возможности. Наша способность восстанавливать ресурсы для борьбы с атаками любого масштаба в шесть раз быстрее, чем у коллег в секторе", - сказал Нассер в телефонном интервью журналистам. Ранее он также подчеркнул, что в результате ормузского кризиса мир потерял более 2,6 миллиарда баррелей нефти, однако усилия Aramco, других поставщиков нефти помогли смягчить шок и снизили чистый дефицит примерно до 1,8 миллиарда баррелей. Saudi Aramco объявила ранее во вторник, что ее квартальная чистая прибыль выросла примерно на 44% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 32,7 миллиарда долларов по сравнению с 22,67 миллиарда за тот же квартал 2025 года.
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нефть, saudi aramco
Энергетика, Нефть, Saudi Aramco
15:04 04.08.2026 (обновлено: 15:08 04.08.2026)
 
Нассер: атаки хуситов не повлияли на возможности Saudi Aramco

Гендиректор Нассер: атаки хуситов не повлияли на возможности Saudi Aramco

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Атаки йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) на объекты нефтяной промышленности не повлияли на возможности нефтегазовой компании Saudi Aramco, заявил во вторник ее генеральный директор Амин Нассер.
"Даже после июльских атак не было существенного влияния на наши возможности. Наша способность восстанавливать ресурсы для борьбы с атаками любого масштаба в шесть раз быстрее, чем у коллег в секторе", - сказал Нассер в телефонном интервью журналистам.
Ранее он также подчеркнул, что в результате ормузского кризиса мир потерял более 2,6 миллиарда баррелей нефти, однако усилия Aramco, других поставщиков нефти помогли смягчить шок и снизили чистый дефицит примерно до 1,8 миллиарда баррелей.
Saudi Aramco объявила ранее во вторник, что ее квартальная чистая прибыль выросла примерно на 44% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 32,7 миллиарда долларов по сравнению с 22,67 миллиарда за тот же квартал 2025 года.
 
ЭнергетикаНефтьSaudi Aramco
 
 
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