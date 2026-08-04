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АТОР: миграционный кризис в Сеуте не повлиял на отдых российских туристов
АТОР: миграционный кризис в Сеуте не повлиял на отдых российских туристов - 04.08.2026, ПРАЙМ
АТОР: миграционный кризис в Сеуте не повлиял на отдых российских туристов
Миграционный кризис в Сеуте не повлиял на отдых российский туристов в Испании, так как город далек от их излюбленных маршрутов, рассказали РИА Новости в... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T13:30+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Миграционный кризис в Сеуте не повлиял на отдых российский туристов в Испании, так как город далек от их излюбленных маршрутов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Недавний миграционный кризис в испанской Сеуте не оказал влияния на россиян, отдыхающих в Испании, усиления мер безопасности на курортах страны не потребовалось. Сеута - изолированный полуэксклав Испании, находящийся в Африке, а не на территории самой Испании", - сказали в пресс-службе.
Там подчеркнули, что российские путешественники никогда не интересовались отдыхом в Сеуте и в настоящее время там не находятся.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан-Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки.
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Туризм, Бизнес, Экономика, ИСПАНИЯ, АФРИКА, СЕВЕРНАЯ АФРИКА, АТОР
АТОР: миграционный кризис в Сеуте не повлиял на отдых российских туристов
АТОР: миграционный кризис в Сеуте не повлиял на отдых российских туристов в Испании
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Миграционный кризис в Сеуте не повлиял на отдых российский туристов в Испании, так как город далек от их излюбленных маршрутов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Недавний миграционный кризис в испанской Сеуте не оказал влияния на россиян, отдыхающих в Испании, усиления мер безопасности на курортах страны не потребовалось. Сеута - изолированный полуэксклав Испании, находящийся в Африке, а не на территории самой Испании", - сказали в пресс-службе.
Там подчеркнули, что российские путешественники никогда не интересовались отдыхом в Сеуте и в настоящее время там не находятся.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан-Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки.