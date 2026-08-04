https://1prime.ru/20260804/atory-872007891.html

АТОР: миграционный кризис в Сеуте не повлиял на отдых российских туристов

АТОР: миграционный кризис в Сеуте не повлиял на отдых российских туристов - 04.08.2026, ПРАЙМ

АТОР: миграционный кризис в Сеуте не повлиял на отдых российских туристов

Миграционный кризис в Сеуте не повлиял на отдых российский туристов в Испании, так как город далек от их излюбленных маршрутов, рассказали РИА Новости в... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T13:30+0300

2026-08-04T13:30+0300

2026-08-04T13:30+0300

туризм

бизнес

экономика

испания

африка

северная африка

атор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872007891.jpg?1785839401

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Миграционный кризис в Сеуте не повлиял на отдых российский туристов в Испании, так как город далек от их излюбленных маршрутов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Недавний миграционный кризис в испанской Сеуте не оказал влияния на россиян, отдыхающих в Испании, усиления мер безопасности на курортах страны не потребовалось. Сеута - изолированный полуэксклав Испании, находящийся в Африке, а не на территории самой Испании", - сказали в пресс-службе. Там подчеркнули, что российские путешественники никогда не интересовались отдыхом в Сеуте и в настоящее время там не находятся. В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан-Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки.

испания

африка

северная африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, испания, африка, северная африка, атор