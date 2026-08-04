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"АвтоВАЗ" добавит возможность аренды по подписке автомобиля Lada Largu - 04.08.2026, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" добавит возможность аренды по подписке автомобиля Lada Largu
"АвтоВАЗ" добавит возможность аренды по подписке автомобиля Lada Largu - 04.08.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" добавит возможность аренды по подписке автомобиля Lada Largu
"АвтоВАЗ" с сентября добавит возможность аренды по подписке автомобиля Lada Largus, а также позволит пользоваться сервисом юридическим лицам, говорится в... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T11:47+0300
2026-08-04T11:57+0300
бизнес
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" с сентября добавит возможность аренды по подписке автомобиля Lada Largus, а также позволит пользоваться сервисом юридическим лицам, говорится в сообщении автопроизводителя. "АО "АвтоВАЗ" продолжает развитие сервиса подписки на автомобили "Lada Легко"... В сентябре 2026 года в сервисе появится Lada Largus. Он дополнит существующее предложение и позволит удовлетворить потребности новых категорий пользователей", - сказано в сообщении. Уточняется, что параллельно с появлением новой модели возможность пользоваться подпиской появится не только у частных клиентов, но и юридических лиц. Специально для этого "АвтоВАЗ" разработал отдельный формат договора, учитывающий особенности работы с юрлицами. "Проект продолжает расширять географию присутствия. Сегодня оформить подписку и получить автомобиль можно не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге", - добавили в компании. Вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин заверил, что компания продолжит развивать сервис аренды по подписке, расширяя его модельный ряд, географию присутствия и набор доступных опций.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, россия, москва, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
11:47 04.08.2026 (обновлено: 11:57 04.08.2026)
 
"АвтоВАЗ" добавит возможность аренды по подписке автомобиля Lada Largu

"АвтоВАЗ" с сентября добавит возможность аренды по подписке автомобиля Lada Largus

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" с сентября добавит возможность аренды по подписке автомобиля Lada Largus, а также позволит пользоваться сервисом юридическим лицам, говорится в сообщении автопроизводителя.
"АО "АвтоВАЗ" продолжает развитие сервиса подписки на автомобили "Lada Легко"... В сентябре 2026 года в сервисе появится Lada Largus. Он дополнит существующее предложение и позволит удовлетворить потребности новых категорий пользователей", - сказано в сообщении.
Уточняется, что параллельно с появлением новой модели возможность пользоваться подпиской появится не только у частных клиентов, но и юридических лиц. Специально для этого "АвтоВАЗ" разработал отдельный формат договора, учитывающий особенности работы с юрлицами.
"Проект продолжает расширять географию присутствия. Сегодня оформить подписку и получить автомобиль можно не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге", - добавили в компании.
Вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин заверил, что компания продолжит развивать сервис аренды по подписке, расширяя его модельный ряд, географию присутствия и набор доступных опций.
 
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