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Hindustan Petroleum приобрела 2 миллиона баррелей нигерийской нефти

Hindustan Petroleum приобрела 2 миллиона баррелей нигерийской нефти - 04.08.2026, ПРАЙМ

Hindustan Petroleum приобрела 2 миллиона баррелей нигерийской нефти

Индийская государственная нефтегазовая компания Hindustan Petroleum Corp приобрела 2 миллиона баррелей нефти нигерийских сортов для своего... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T13:51+0300

2026-08-04T13:51+0300

2026-08-04T13:58+0300

нефть

энергетика

нигерия

glencore

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Индийская государственная нефтегазовая компания Hindustan Petroleum Corp приобрела 2 миллиона баррелей нефти нигерийских сортов для своего нефтеперерабатывающего завода, сообщила газета Economic Times со ссылкой на собственные источники. "Источники сообщили, что Hindustan Petroleum Corp приобрела у трейдера Glencore сырую нефть марок Okwuibome и Utapate из Нигерии для своего нефтеперерабатывающего завода Rajasthan Refinery (в индийском штате Раджастхан - ред.)", - говорится в сообщении издания, опубликованном во вторник. При этом, как отмечается, стоимость партии на данный момент остается неизвестной, а поставки нефти ожидаются в конце сентября текущего года. Согласно информации Economic Times, мощность переработки указанного нефтеперерабатывающего завода составляет 180 тысяч баррелей в сутки.

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нефть, нигерия, glencore