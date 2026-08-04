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Hindustan Petroleum приобрела 2 миллиона баррелей нигерийской нефти - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Hindustan Petroleum приобрела 2 миллиона баррелей нигерийской нефти
Hindustan Petroleum приобрела 2 миллиона баррелей нигерийской нефти - 04.08.2026, ПРАЙМ
Hindustan Petroleum приобрела 2 миллиона баррелей нигерийской нефти
Индийская государственная нефтегазовая компания Hindustan Petroleum Corp приобрела 2 миллиона баррелей нефти нигерийских сортов для своего... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T13:51+0300
2026-08-04T13:58+0300
нефть
энергетика
нигерия
glencore
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Индийская государственная нефтегазовая компания Hindustan Petroleum Corp приобрела 2 миллиона баррелей нефти нигерийских сортов для своего нефтеперерабатывающего завода, сообщила газета Economic Times со ссылкой на собственные источники. "Источники сообщили, что Hindustan Petroleum Corp приобрела у трейдера Glencore сырую нефть марок Okwuibome и Utapate из Нигерии для своего нефтеперерабатывающего завода Rajasthan Refinery (в индийском штате Раджастхан - ред.)", - говорится в сообщении издания, опубликованном во вторник. При этом, как отмечается, стоимость партии на данный момент остается неизвестной, а поставки нефти ожидаются в конце сентября текущего года. Согласно информации Economic Times, мощность переработки указанного нефтеперерабатывающего завода составляет 180 тысяч баррелей в сутки.
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нефть, нигерия, glencore
Нефть, Энергетика, Нигерия, Glencore
13:51 04.08.2026 (обновлено: 13:58 04.08.2026)
 
Hindustan Petroleum приобрела 2 миллиона баррелей нигерийской нефти

Economic Times: Hindustan Petroleum купила 2 млн баррелей нигерийской нефти

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Индийская государственная нефтегазовая компания Hindustan Petroleum Corp приобрела 2 миллиона баррелей нефти нигерийских сортов для своего нефтеперерабатывающего завода, сообщила газета Economic Times со ссылкой на собственные источники.
"Источники сообщили, что Hindustan Petroleum Corp приобрела у трейдера Glencore сырую нефть марок Okwuibome и Utapate из Нигерии для своего нефтеперерабатывающего завода Rajasthan Refinery (в индийском штате Раджастхан - ред.)", - говорится в сообщении издания, опубликованном во вторник.
При этом, как отмечается, стоимость партии на данный момент остается неизвестной, а поставки нефти ожидаются в конце сентября текущего года.
Согласно информации Economic Times, мощность переработки указанного нефтеперерабатывающего завода составляет 180 тысяч баррелей в сутки.
 
ЭнергетикаНефтьНигерияGlencore
 
 
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