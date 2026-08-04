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Биткоин на передовой: "медвежий" тренд на рынке криптовалют - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Биткоин на передовой: "медвежий" тренд на рынке криптовалют
Биткоин на передовой: "медвежий" тренд на рынке криптовалют - 04.08.2026, ПРАЙМ
Биткоин на передовой: "медвежий" тренд на рынке криптовалют
За прошедшие семь торговых дней курс биткоина снижался на 4%. Динамика на рынке была обусловлена комбинацией макроэкономических и геополитических факторов... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T12:51+0300
2026-08-04T12:51+0300
мнения аналитиков
биткоин
рынок криптовалюты
криптовалюта
финансы
сша
иран
рынок
нефть
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872005987.jpg?1785837096
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. За прошедшие семь торговых дней курс биткоина снижался на 4%. Динамика на рынке была обусловлена комбинацией макроэкономических и геополитических факторов. Ключевым триггером стало заседание FOMC, где впервые за 15 лет трое членов комитета проголосовали за повышение ставки, а глава ФРС Кевин Уорш убрал из заявления все ориентиры, лишив рынок "амортизатора".Геополитическая напряженность усилилась после ударов КСИР по базе в Иордании и ответных операций США и Саудовской Аравии, что вызвало волатильность нефти и бегство из рисковых активов. Дополнительное давление оказали массовые ликвидации лонгов на 686 миллионов долларов за сутки и отток из спотовых BTC-ETF на 265 миллионов долларов в пятницу. Слабые данные по ВВП США (1,5% при прогнозе 2,1%) при росте индекса цен до 6,3% создали стагфляционный фон, который негативно воспринимается рисковыми активами.На этой неделе динамика биткоина будет зависеть от данных по рынку труда в пятницу (Nonfarm Payrolls) и итогов заседания ОПЕК+. Сильные показатели занятости укрепят доллар и окажут давление на крипту, тогда как слабые данные поддержат ожидания смягчения политики ФРС.Технически биткоин остается в "медвежьем" тренде, и для разворота ему необходимо преодолеть уровень 67 300 долларов. Пока цена удерживается выше зоны 61 300–61 500 долларов, вероятно сохранение боковой динамики с попытками отскока к 64 858 долларам.Ethereum: пока худший из лучшихEthereum показал худшую динамику среди топ-5 монет из-за своей высокой бета-чувствительности к рыночным шокам и статусу "мемкоина" в текущем цикле. Монета реагировала на те же негативные драйверы, что и биткоин (FOMC, Иран, ETF-оттоки), но с большим плечом волатильности: если BTC потерял около 3%, то ETH просел сильнее из-за отсутствия институциональной защиты и меньшей доли в капитализации (~10%). Неопределенность по инфляции и геополитике заставляет инвесторов сокращать позиции именно в более рискованных альткоинах в первую очередь.Ожидается, что ETH/USDt продолжит следовать за биткоином, но с повышенной амплитудой колебаний. При позитивном исходе переговоров по Ирану или слабых данных по безработице эфир может показать более резкий отскок к 1935 долларам, чем BTC, однако при усилении страха он первым протестирует 1800 долларов. Сохраняются высокие риски уйти к 1750 долларам.Binance Coin продолжает умеренный ростBinance Coin продемонстрировал относительную силу благодаря фундаментальным механизмам экосистемы, которые работают независимо от спекулятивного настроения широкого рынка. В конце июля состоялось 36-е квартальное автоматическое сжигание токенов, в ходе которого было уничтожено 1,59 миллиона BNB на сумму 932 миллиона долларов. Это снижает предложение и создает дефляционное давление. Кроме того, техническое обновление BNB Chain сократило время блока до 0,45 секунды и финальности до 1,125 секунды, повышая привлекательность сети даже в условиях "медвежьего" тренда.Умеренный рост или удержание позиций BNB, вероятно, продолжится благодаря регулярным сжиганиям и снижению предложения до целевых 100 миллионов токенов. Однако цена торгуется в ограниченном диапазоне 537-596 долларов. Только при общем восстановлении крипторынка и возвращении институционального интереса BNB способен пройти 600 долларов.Индекс CoinDesk 20: коррекция или снижение?Снижение индекса CoinDesk 20 на 3,3% происходит в рамках подтвержденной "медвежьей" фазы, а не временной коррекции. Недавние отскоки биткоина как восстановление внутри "медвежьего" рынка, а не как разворот тренда. Биткоин находится в нисходящем тренде уже 300 дней, потеряв почти 54% от исторического максимума, и трендовая линия сопротивления пока не пробита.Текущий 2026 год является годом политической и макроэкономической волатильности, где доминируют потоки капитала и структурные эффекты, а не фундаментальный рост. Таким образом, это снижение следует рассматривать как часть продолжительного цикла, и переход к устойчивому росту возможен не ранее чем через 2,5 месяца, согласно циклическим моделям.События недели:Наиболее важными событиями, которые определят динамику биткоина и других крупных монет, станут:Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
https://1prime.ru/20260730/bitkoin-871887081.html
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Гузель Проценко
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40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения аналитиков, биткоин, рынок криптовалюты, криптовалюта, финансы, сша, иран, рынок, нефть
Мнения аналитиков, Биткоин, рынок криптовалюты, криптовалюта, Финансы, США, ИРАН, Рынок, Нефть
12:51 04.08.2026
 
Биткоин на передовой: "медвежий" тренд на рынке криптовалют

Гендиректор "Альфа-Форекс" Проценко заявила, что биткоин остается в "медвежьем" тренде

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
Все материалы
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. За прошедшие семь торговых дней курс биткоина снижался на 4%. Динамика на рынке была обусловлена комбинацией макроэкономических и геополитических факторов. Ключевым триггером стало заседание FOMC, где впервые за 15 лет трое членов комитета проголосовали за повышение ставки, а глава ФРС Кевин Уорш убрал из заявления все ориентиры, лишив рынок "амортизатора".
Геополитическая напряженность усилилась после ударов КСИР по базе в Иордании и ответных операций США и Саудовской Аравии, что вызвало волатильность нефти и бегство из рисковых активов. Дополнительное давление оказали массовые ликвидации лонгов на 686 миллионов долларов за сутки и отток из спотовых BTC-ETF на 265 миллионов долларов в пятницу. Слабые данные по ВВП США (1,5% при прогнозе 2,1%) при росте индекса цен до 6,3% создали стагфляционный фон, который негативно воспринимается рисковыми активами.
На этой неделе динамика биткоина будет зависеть от данных по рынку труда в пятницу (Nonfarm Payrolls) и итогов заседания ОПЕК+. Сильные показатели занятости укрепят доллар и окажут давление на крипту, тогда как слабые данные поддержат ожидания смягчения политики ФРС.
Технически биткоин остается в "медвежьем" тренде, и для разворота ему необходимо преодолеть уровень 67 300 долларов. Пока цена удерживается выше зоны 61 300–61 500 долларов, вероятно сохранение боковой динамики с попытками отскока к 64 858 долларам.

Ethereum: пока худший из лучших

Ethereum показал худшую динамику среди топ-5 монет из-за своей высокой бета-чувствительности к рыночным шокам и статусу "мемкоина" в текущем цикле. Монета реагировала на те же негативные драйверы, что и биткоин (FOMC, Иран, ETF-оттоки), но с большим плечом волатильности: если BTC потерял около 3%, то ETH просел сильнее из-за отсутствия институциональной защиты и меньшей доли в капитализации (~10%). Неопределенность по инфляции и геополитике заставляет инвесторов сокращать позиции именно в более рискованных альткоинах в первую очередь.
Ожидается, что ETH/USDt продолжит следовать за биткоином, но с повышенной амплитудой колебаний. При позитивном исходе переговоров по Ирану или слабых данных по безработице эфир может показать более резкий отскок к 1935 долларам, чем BTC, однако при усилении страха он первым протестирует 1800 долларов. Сохраняются высокие риски уйти к 1750 долларам.
Биткоин - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2026
Финансовый аналитик обозначил предел, после которого биткоин пойдет вверх
30 июля, 12:00

Binance Coin продолжает умеренный рост

Binance Coin продемонстрировал относительную силу благодаря фундаментальным механизмам экосистемы, которые работают независимо от спекулятивного настроения широкого рынка. В конце июля состоялось 36-е квартальное автоматическое сжигание токенов, в ходе которого было уничтожено 1,59 миллиона BNB на сумму 932 миллиона долларов. Это снижает предложение и создает дефляционное давление. Кроме того, техническое обновление BNB Chain сократило время блока до 0,45 секунды и финальности до 1,125 секунды, повышая привлекательность сети даже в условиях "медвежьего" тренда.
Умеренный рост или удержание позиций BNB, вероятно, продолжится благодаря регулярным сжиганиям и снижению предложения до целевых 100 миллионов токенов. Однако цена торгуется в ограниченном диапазоне 537-596 долларов. Только при общем восстановлении крипторынка и возвращении институционального интереса BNB способен пройти 600 долларов.

Индекс CoinDesk 20: коррекция или снижение?

Снижение индекса CoinDesk 20 на 3,3% происходит в рамках подтвержденной "медвежьей" фазы, а не временной коррекции. Недавние отскоки биткоина как восстановление внутри "медвежьего" рынка, а не как разворот тренда. Биткоин находится в нисходящем тренде уже 300 дней, потеряв почти 54% от исторического максимума, и трендовая линия сопротивления пока не пробита.
Текущий 2026 год является годом политической и макроэкономической волатильности, где доминируют потоки капитала и структурные эффекты, а не фундаментальный рост. Таким образом, это снижение следует рассматривать как часть продолжительного цикла, и переход к устойчивому росту возможен не ранее чем через 2,5 месяца, согласно циклическим моделям.

События недели:

Наиболее важными событиями, которые определят динамику биткоина и других крупных монет, станут:
  • Пятница, 7 августа: публикация данных по рынку труда США (Nonfarm Payrolls, безработица, зарплаты). Это главный катализатор недели: сильные данные усилят доллар и давление на рынок цифровых валют, слабая статистика даст надежду на смягчение ФРС.
  • Геополитика (Иран/США): любые новости о реализации или срыве сделки по Ормузскому проливу будут мгновенно отражаться на премии за риск; рынок крайне чувствителен к заявлениям Трампа.
  • Макростатистика начала недели: PMI в производственном секторе (понедельник) и секторе услуг (среда) помогут оценить глубину стагфляции в США до выхода данных по занятости.
  • Потоки в BTC-ETF: продолжение или остановка оттоков из спотовых фондов станет индикатором реального институционального аппетита в условиях неопределенности.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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Биткоин все сильнее. Что станет триггером для роста?
29 июля, 15:34

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