Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Добыча углеводородов Saudi Aramco в I полугодии снизилась на 12% - 04.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260804/dobycha-871993268.html
Добыча углеводородов Saudi Aramco в I полугодии снизилась на 12%
Добыча углеводородов Saudi Aramco в I полугодии снизилась на 12% - 04.08.2026, ПРАЙМ
Добыча углеводородов Saudi Aramco в I полугодии снизилась на 12%
Добыча углеводородов Saudi Aramco снизилась в прошлом полугодии на 12% в годовом выражении, до 11 миллионов баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки,... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T09:54+0300
2026-08-04T09:54+0300
энергетика
нефть
саудовская аравия
азия
европа
saudi aramco
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871993268.jpg?1785826490
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Добыча углеводородов Saudi Aramco снизилась в прошлом полугодии на 12% в годовом выражении, до 11 миллионов баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки, следует из материалов компании. Добыча жидких углеводородов снизилось на 32,7%, до 9,1 миллиона баррелей в сутки. В то же время добыча газа увеличилась на 8,1%, до 10,2 миллиарда кубических футов в сутки. При этом только во втором квартале общая добыча углеводородов составила 9,5 миллиона б.н.э. в сутки, что на 25,8% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Добыча жидких углеводородов снизилась на 27,6%, до 7,6 миллиона баррелей в сутки, а газа - на 16,8%, до 9,9 миллиарда кубических футов в сутки. Средняя цена реализации нефти в апреле-июне выросла до 108,1 доллара за баррель с 66,7 доллара годом ранее. Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
саудовская аравия
азия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, саудовская аравия, азия, европа, saudi aramco
Энергетика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, АЗИЯ, ЕВРОПА, Saudi Aramco
09:54 04.08.2026
 
Добыча углеводородов Saudi Aramco в I полугодии снизилась на 12%

Добыча углеводородов Saudi Aramco в I полугодии снизилась на 12%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Добыча углеводородов Saudi Aramco снизилась в прошлом полугодии на 12% в годовом выражении, до 11 миллионов баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки, следует из материалов компании.
Добыча жидких углеводородов снизилось на 32,7%, до 9,1 миллиона баррелей в сутки. В то же время добыча газа увеличилась на 8,1%, до 10,2 миллиарда кубических футов в сутки.
При этом только во втором квартале общая добыча углеводородов составила 9,5 миллиона б.н.э. в сутки, что на 25,8% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Добыча жидких углеводородов снизилась на 27,6%, до 7,6 миллиона баррелей в сутки, а газа - на 16,8%, до 9,9 миллиарда кубических футов в сутки.
Средняя цена реализации нефти в апреле-июне выросла до 108,1 доллара за баррель с 66,7 доллара годом ранее.
Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
 
ЭнергетикаНефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯАЗИЯЕВРОПАSaudi Aramco
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала