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Добыча углеводородов Saudi Aramco в I полугодии снизилась на 12%

Добыча углеводородов Saudi Aramco в I полугодии снизилась на 12% - 04.08.2026, ПРАЙМ

Добыча углеводородов Saudi Aramco в I полугодии снизилась на 12%

Добыча углеводородов Saudi Aramco снизилась в прошлом полугодии на 12% в годовом выражении, до 11 миллионов баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки,... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T09:54+0300

2026-08-04T09:54+0300

2026-08-04T09:54+0300

энергетика

нефть

саудовская аравия

азия

европа

saudi aramco

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Добыча углеводородов Saudi Aramco снизилась в прошлом полугодии на 12% в годовом выражении, до 11 миллионов баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки, следует из материалов компании. Добыча жидких углеводородов снизилось на 32,7%, до 9,1 миллиона баррелей в сутки. В то же время добыча газа увеличилась на 8,1%, до 10,2 миллиарда кубических футов в сутки. При этом только во втором квартале общая добыча углеводородов составила 9,5 миллиона б.н.э. в сутки, что на 25,8% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Добыча жидких углеводородов снизилась на 27,6%, до 7,6 миллиона баррелей в сутки, а газа - на 16,8%, до 9,9 миллиарда кубических футов в сутки. Средняя цена реализации нефти в апреле-июне выросла до 108,1 доллара за баррель с 66,7 доллара годом ранее. Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.

саудовская аравия

азия

европа

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нефть, саудовская аравия, азия, европа, saudi aramco