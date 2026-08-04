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В Донецке более 10 тысяч абонентов остались без электричества

В Донецке более 10 тысяч абонентов остались без электричества - 04.08.2026, ПРАЙМ

В Донецке более 10 тысяч абонентов остались без электричества

Более 10 тысяч абонентов в Донецке остались без электроэнергии в результате аварийного отключения 62 трансформаторных подстанций, идут восстановительные работы, | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T14:27+0300

2026-08-04T14:27+0300

2026-08-04T14:27+0300

энергетика

донецк

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ДОНЕЦК, 4 авг - ПРАЙМ. Более 10 тысяч абонентов в Донецке остались без электроэнергии в результате аварийного отключения 62 трансформаторных подстанций, идут восстановительные работы, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По информации АО "Юго-Западная электросетевая компания" "Донецкэнерго", в Киевском районе произошло аварийное отключение 62 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 10 405 абонентов", – написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Он добавил, что специалисты ведут работу по восстановлению электроснабжения.

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