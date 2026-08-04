https://1prime.ru/20260804/donetsk-872024959.html
В Киевском районе Донецка восстановили электроснабжение
В Киевском районе Донецка восстановили электроснабжение - 04.08.2026, ПРАЙМ
В Киевском районе Донецка восстановили электроснабжение
Жителям Киевского района Донецка восстановили электроснабжение после возникшего аварийного отключения, сообщил мэр Алексей Кулемзин. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T19:06+0300
2026-08-04T19:06+0300
2026-08-04T19:06+0300
энергетика
общество
донецк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872024959.jpg?1785859617
ДОНЕЦК, 4 авг - ПРАЙМ. Жителям Киевского района Донецка восстановили электроснабжение после возникшего аварийного отключения, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
"По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Киевском районе после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны", – написал он в Telegram-канале.
Во вторник глава города сообщал об отключении от электроснабжения более 10 тысяч потребителей в Киевском районе Донецка в связи с аварийным отключением 62 трансформаторных подстанций.
донецк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , донецк
Энергетика, Общество , Донецк
В Киевском районе Донецка восстановили электроснабжение
В Киевском районе Донецка восстановили электроснабжение после аварийного отключения
ДОНЕЦК, 4 авг - ПРАЙМ. Жителям Киевского района Донецка восстановили электроснабжение после возникшего аварийного отключения, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
"По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Киевском районе после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны", – написал он в Telegram-канале.
Во вторник глава города сообщал об отключении от электроснабжения более 10 тысяч потребителей в Киевском районе Донецка в связи с аварийным отключением 62 трансформаторных подстанций.