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В Киевском районе Донецка восстановили электроснабжение

В Киевском районе Донецка восстановили электроснабжение - 04.08.2026, ПРАЙМ

В Киевском районе Донецка восстановили электроснабжение

Жителям Киевского района Донецка восстановили электроснабжение после возникшего аварийного отключения, сообщил мэр Алексей Кулемзин. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T19:06+0300

2026-08-04T19:06+0300

2026-08-04T19:06+0300

энергетика

общество

донецк

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ДОНЕЦК, 4 авг - ПРАЙМ. Жителям Киевского района Донецка восстановили электроснабжение после возникшего аварийного отключения, сообщил мэр Алексей Кулемзин. "По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Киевском районе после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны", – написал он в Telegram-канале. Во вторник глава города сообщал об отключении от электроснабжения более 10 тысяч потребителей в Киевском районе Донецка в связи с аварийным отключением 62 трансформаторных подстанций.

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общество , донецк